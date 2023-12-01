Меркушина та Дмитренко відібрались у гонку переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Анастасія Меркушина. Фото: IBU

Українські біатлоністки знову невдало виступили на етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді. В них навіть не вийшло увійти в Топ-40, єдине що можна відзначити з позитиву — це прохід Меркушиної та Дмитренко в гонку переслідування, яка пройде в неділю.

Подробиці виступу українок в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Окрім Ірини Петренко, яка показала найкращий результат з українських спортсменок в індивідуальній гонці, участь цього разу брали усі, хто були в заявці.

Учасницями спринту стали Анна Кривонос з 4-м стартовим номером, Христина Дмитренко (6), Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова і Дар'я Блашко.

Черговий провал

Загалом цей виступ українки провалили. Вище за всіх опинилась Анастасія Меркушина. Вона заробила два штрафних кола за підсумками стрільби та прийшла 48-ю.

Одразу за нею опинилась Христина Дмитренко, яка безпомилково відпрацювала на першому вогневому рубежі, однак на "стійці" не закрила дві мішені.

Анна Кривонос припустилася трьох промахів та закінчила гонку на 62-му місці, так й не пробившись у залікову зону.

Любов Кип'яченкова фінішувала 74-ю, а Дар'я Блашко хоча й показала найкращу стрільбу серед представниць збірної, не зуміла нав'язати боротьбу ходом і стала 78-ю.

Перемогу у спринті здобула француженка Лу Жанмонно, у топ-3 фінішували дві норвежки — Каролін Кноттен і Юні Арнеклейв.

Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Український футбольний клуб припинив існування.

Ексфорвард "Динамо" забив три голи та став одним із найкращих бомбардирів у Польщі.

Шевченко стане головним тренером "Мілана".

Кварацхелія зі скандалом піде з "Наполі" до відомого клубу.

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.