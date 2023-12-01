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Меркушина та Дмитренко відібрались у гонку переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

1 грудня 2023 21:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Меркушина та Дмитренко відібрались у гонку переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді
Анастасія Меркушина. Фото: IBU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські біатлоністки знову невдало виступили на етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді. В них навіть не вийшло увійти в Топ-40, єдине що можна відзначити з позитиву — це прохід Меркушиної та Дмитренко в гонку переслідування, яка пройде в неділю.

Подробиці виступу українок в матеріалі Новини.LIVE. 

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Окрім Ірини Петренко, яка показала найкращий результат з українських спортсменок в індивідуальній гонці, участь цього разу брали усі, хто були в заявці.

Учасницями спринту стали Анна Кривонос з 4-м стартовим номером, Христина Дмитренко (6), Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова і Дар'я Блашко.

Черговий провал

Загалом цей виступ українки провалили. Вище за всіх опинилась Анастасія Меркушина. Вона заробила два штрафних кола за підсумками стрільби та прийшла 48-ю.

Одразу за нею опинилась Христина Дмитренко, яка безпомилково відпрацювала на першому вогневому рубежі, однак на "стійці" не закрила дві мішені.

Анна Кривонос припустилася трьох промахів та закінчила гонку на 62-му місці, так й не пробившись у залікову зону.

Любов Кип'яченкова фінішувала 74-ю, а Дар'я Блашко хоча й показала найкращу стрільбу серед представниць збірної, не зуміла нав'язати боротьбу ходом і стала 78-ю.

Перемогу у спринті здобула француженка Лу Жанмонно, у топ-3 фінішували дві норвежки — Каролін Кноттен і Юні Арнеклейв.

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