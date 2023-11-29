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Украина провалила женскую эстафету в Эстерсунде

29 ноября 2023 20:53
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Агабекян Карен
редактор
Украина провалила женскую эстафету в Эстерсунде
Украинская биатлонистка Дарья Блашко. Фото: biathlon.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Эстерсунде прошел третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону. В рамках программы прошла женская эстафета.

Сборная Украины не смогла войти в топ-10, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины выступала в составе Кристины Дмитренко, Дарьи Блашко, Анны Кривонос и Ирины Петренко.

На первом отрезке Дмитренко использовала два дополнительных патрона во второй стрельбе. При этом ее скорость ходом на втором круге также не позволила на равных соревноваться с ушедшими в отрыв лидерами.

Проблемы у Украины начались на втором этапе, когда на дистанцию вышла опытная Блашко, которая длительный период лечилась и восстанавливалась. Дарья много проиграла ходом, а на стрельбе трижды промахнулась и бежала штрафной круг.

Кривонос и Петренко на своих этапах также много проиграли ходом и использовали по два дополнительных патрона.

По итогам гонки Украина финишировала 12-ю с шестиминутным отставанием от победившей Норвегии.

Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Женщины

  1. Норвегия (0+9) 1:18:48,3
  2. Швеция (1+9) +41,6
  3. Германия (0+4) +47,9
  4. Швейцария (0+10) +2:19,9
  5. Франция (1+10) +2:23,4
  6. Чехия (3+13) +2:47,9
  7. Австрия (0+7) +3:31,2
  8. Италия (2+7) +4:56,9
  9. Польша (2+8) +5:13,0
  10. Словения (4+7) +5:37,1
  11. Эстония (1+13) +5:37,1
  12. Украина (1+9) +6:05,3

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