Украина провалила женскую эстафету в Эстерсунде
В Эстерсунде прошел третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону. В рамках программы прошла женская эстафета.
Сборная Украины не смогла войти в топ-10, сообщил портал Новини.LIVE.
⚪️⚫️⚪️⚪️⚪️— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 29, 2023
Top 3 спортсмена подчеркивают самую атмосферу, и Norway dominates в первом полугодии, идущем вдоль Чехии и Франции. #biathlon pic.twitter.com/ulanJBbH1G
Женская эстафета в Эстерсунде
Сборная Украины выступала в составе Кристины Дмитренко, Дарьи Блашко, Анны Кривонос и Ирины Петренко.
На первом отрезке Дмитренко использовала два дополнительных патрона во второй стрельбе. При этом ее скорость ходом на втором круге также не позволила на равных соревноваться с ушедшими в отрыв лидерами.
Проблемы у Украины начались на втором этапе, когда на дистанцию вышла опытная Блашко, которая длительный период лечилась и восстанавливалась. Дарья много проиграла ходом, а на стрельбе трижды промахнулась и бежала штрафной круг.
Кривонос и Петренко на своих этапах также много проиграли ходом и использовали по два дополнительных патрона.
По итогам гонки Украина финишировала 12-ю с шестиминутным отставанием от победившей Норвегии.
Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Женщины
- Норвегия (0+9) 1:18:48,3
- Швеция (1+9) +41,6
- Германия (0+4) +47,9
- Швейцария (0+10) +2:19,9
- Франция (1+10) +2:23,4
- Чехия (3+13) +2:47,9
- Австрия (0+7) +3:31,2
- Италия (2+7) +4:56,9
- Польша (2+8) +5:13,0
- Словения (4+7) +5:37,1
- Эстония (1+13) +5:37,1
- Украина (1+9) +6:05,3
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