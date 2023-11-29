Украина провалила женскую эстафету в Эстерсунде

Украинская биатлонистка Дарья Блашко. Фото: biathlon.com.ua

В Эстерсунде прошел третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону. В рамках программы прошла женская эстафета.

Сборная Украины не смогла войти в топ-10, сообщил портал Новини.LIVE.

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Top 3 спортсмена подчеркивают самую атмосферу, и Norway dominates в первом полугодии, идущем вдоль Чехии и Франции. #biathlon pic.twitter.com/ulanJBbH1G — International Biathlon Union (@biathlonworld) November 29, 2023

Женская эстафета в Эстерсунде

Сборная Украины выступала в составе Кристины Дмитренко, Дарьи Блашко, Анны Кривонос и Ирины Петренко.

На первом отрезке Дмитренко использовала два дополнительных патрона во второй стрельбе. При этом ее скорость ходом на втором круге также не позволила на равных соревноваться с ушедшими в отрыв лидерами.

Проблемы у Украины начались на втором этапе, когда на дистанцию вышла опытная Блашко, которая длительный период лечилась и восстанавливалась. Дарья много проиграла ходом, а на стрельбе трижды промахнулась и бежала штрафной круг.

Кривонос и Петренко на своих этапах также много проиграли ходом и использовали по два дополнительных патрона.

По итогам гонки Украина финишировала 12-ю с шестиминутным отставанием от победившей Норвегии.

Кубок мира. Эстерсунд. Эстафета. Женщины

Норвегия (0+9) 1:18:48,3 Швеция (1+9) +41,6 Германия (0+4) +47,9 Швейцария (0+10) +2:19,9 Франция (1+10) +2:23,4 Чехия (3+13) +2:47,9 Австрия (0+7) +3:31,2 Италия (2+7) +4:56,9 Польша (2+8) +5:13,0 Словения (4+7) +5:37,1 Эстония (1+13) +5:37,1 Украина (1+9) +6:05,3

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