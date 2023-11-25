Україна увійшла в вісімку найкращих у змішаній естафеті на етапі КС в Естерсунді
В Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону. У другій гонці дня пройшла змішана естафета.
Збірна України виступала у складі Артема Прими, Антона Дудченка, Ірини Петренко і Христини Дмитренко, повідомив портал Новини.LIVE.
Як пройшла гонка
Згідно з правилами змішаних естафет, першими бігли чоловіки й після них жінки, серед яких дебютантка Кубків світу 24-річна Дмитренко.
Почав гонку Прима, який після чистої роботи на вогневих рубежах передав естафету на 11-й позиції. Затримка у українця вийшла на стійці.
Дудченко на своєму етапі двічі промахнувся на стрільбі лежачи, але ходом був лише 12-м. Саме тому він завершив свій етап 13-м.
Петренко бігла третьою й стільки ж разів промахнулася. Попри використання додаткових патронів українка помилялася менше суперниць, тому увійшла в ТОП-10.
Дмитренко почала останній етап дев’ятою, на стрільбі стоячи змогла нівелювати недоліки свого ходу й піднялась на восьме місце. Завдяки своїй стрільбі Христина фінішувала в гонці 8-ю.
Змішану естафету Кубка світу виграла Франція у складі Кантена Фійона-Майє, Емільєна Жаклена, Жюстін Бреза-Буше і Лу Жанмонно.
Кубок світу. Естерсунд. Змішана естафета
1. Франція (1+5) 1:09:09,9
2. Норвегія (0+7) +15,7
3. Італія (1+9) +39,7
4. Німеччина (0+8) +55,7
5. Чехія (0+9) +57,4
6. Швеція (0+9) +2:28,0
7. Швейцарія (0+10) +2:59,8
8. Україна (0+6) +3:37,2
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