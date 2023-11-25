Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна увійшла в вісімку найкращих у змішаній естафеті на етапі КС в Естерсунді arrow

Україна увійшла в вісімку найкращих у змішаній естафеті на етапі КС в Естерсунді

25 листопада 2023 19:05
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна увійшла в вісімку найкращих у змішаній естафеті на етапі КС в Естерсунді
Артем Прима. Фото: biathlon.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону. У другій гонці дня пройшла змішана естафета.

Збірна України виступала у складі Артема Прими, Антона Дудченка, Ірини Петренко і Христини Дмитренко, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Ирина Петренко
Ірина Петренко. Фото: biathlon.com.ua

Як пройшла гонка

Згідно з правилами змішаних естафет, першими бігли чоловіки й після них жінки, серед яких дебютантка Кубків світу 24-річна Дмитренко.

Почав гонку Прима, який після чистої роботи на вогневих рубежах передав естафету на 11-й позиції. Затримка у українця вийшла на стійці.

Дудченко на своєму етапі двічі промахнувся на стрільбі лежачи, але ходом був лише 12-м. Саме тому він завершив свій етап 13-м.

Петренко бігла третьою й стільки ж разів промахнулася. Попри використання додаткових патронів українка помилялася менше суперниць, тому увійшла в ТОП-10.

Дмитренко почала останній етап дев’ятою, на стрільбі стоячи змогла нівелювати недоліки свого ходу й піднялась на восьме місце. Завдяки своїй стрільбі Христина фінішувала в гонці 8-ю.

Змішану естафету Кубка світу виграла Франція у складі Кантена Фійона-Майє, Емільєна Жаклена, Жюстін Бреза-Буше і Лу Жанмонно.

Кубок світу. Естерсунд. Змішана естафета

1. Франція (1+5) 1:09:09,9

2. Норвегія (0+7) +15,7

3. Італія (1+9) +39,7

4. Німеччина (0+8) +55,7

5. Чехія (0+9) +57,4

6. Швеція (0+9) +2:28,0

7. Швейцарія (0+10) +2:59,8

8. Україна  (0+6) +3:37,2

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець. 

Довбик розповів, як іспанці ставляться до війни в Україні. 

Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд. 

Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику. 

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі