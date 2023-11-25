Україна увійшла в вісімку найкращих у змішаній естафеті на етапі КС в Естерсунді

Артем Прима. Фото: biathlon.com.ua

В Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону. У другій гонці дня пройшла змішана естафета.

Збірна України виступала у складі Артема Прими, Антона Дудченка, Ірини Петренко і Христини Дмитренко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ірина Петренко. Фото: biathlon.com.ua

Як пройшла гонка

Згідно з правилами змішаних естафет, першими бігли чоловіки й після них жінки, серед яких дебютантка Кубків світу 24-річна Дмитренко.

Почав гонку Прима, який після чистої роботи на вогневих рубежах передав естафету на 11-й позиції. Затримка у українця вийшла на стійці.

Дудченко на своєму етапі двічі промахнувся на стрільбі лежачи, але ходом був лише 12-м. Саме тому він завершив свій етап 13-м.

Петренко бігла третьою й стільки ж разів промахнулася. Попри використання додаткових патронів українка помилялася менше суперниць, тому увійшла в ТОП-10.

Дмитренко почала останній етап дев’ятою, на стрільбі стоячи змогла нівелювати недоліки свого ходу й піднялась на восьме місце. Завдяки своїй стрільбі Христина фінішувала в гонці 8-ю.

Змішану естафету Кубка світу виграла Франція у складі Кантена Фійона-Майє, Емільєна Жаклена, Жюстін Бреза-Буше і Лу Жанмонно.

Кубок світу. Естерсунд. Змішана естафета

1. Франція (1+5) 1:09:09,9

2. Норвегія (0+7) +15,7

3. Італія (1+9) +39,7

4. Німеччина (0+8) +55,7

5. Чехія (0+9) +57,4

6. Швеція (0+9) +2:28,0

7. Швейцарія (0+10) +2:59,8

8. Україна (0+6) +3:37,2

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