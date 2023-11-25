В Естерсунді стартував Кубок світу — Україна увійшла в десятку в одиночній естафеті

Український біатлоніст Артем Тищенко. Фото: biathlon.com.ua

У шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону. Першою гонкою стала одиночна змішана естафета.

Україну представив дует Артема Тищенка та Анастасії Меркушеної, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Перша гонка Кубку світу

Тищенко стартував першим у гонці й на першій стрільбі лежачи влучив у всі п’ять мішеней. Після виходу зі стадіону українець опинився в групі за лідерами гонки, якими стали біатлоністи з Німеччини та Австрії.

На стрільбі стоячи Тищенко також не промахувався й передав естафету на третьому місці.

Меркушина на стрільбі лежачи зробила промах, але використала лише один додатковий патрон. Зі стадіону Анастасія вийшла четвертою.

На стрільбі лежачи Меркушина знову допустила один промах, але неточна стрільба конкуренток дозволила їй залишитись в топ-10 й передати естафету Тищенку.

Артем після повернення в гонку знову почав відігравати позиції. На стрільбі лежачи українець вдруге не промахувався й пішов зі стадіону 5-м.

Тищенко зміг також здивувати тим, що не дуже багато програв лідерам гонки по году на дистанції. Але вдруге чисто відстріляти на стійці він не зміг. Хоча, лише один додатковий патрон допоміг йому передати естафету четвертим.

Меркушина на своїй другій стрільбі лежачи знову не влучила свій перший постріл. Але більш проблематичною стала стрільба стоячи, оскільки українка використала три додаткові патрони й Україна опустилась далеко від призових місць.

На фініші Меркушина програла ще й ходом, через що фінішувала лише десятою.

Переможцем гонки стали господарі етапу шведи, за ними фінішували норвежці, а Франції дісталось третє місце.

Кубок світу. Естерсунд. Одиночна змішана естафета

1. Швеція (0+8) 37:46,9

2. Норвегія (0+6) +13,8

3. Франція (2+12) +42,2

4. Словенія (0+5) +47,4

5. Австрія (0+10) +56,9

6. Швейцарія (1+8) +59,9

...

10. Україна (0+7) +1:21,3

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець.

Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд.

Ломаченко обрав суперника для наступного бою — що відомо.

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.