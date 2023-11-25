В Эстерсунде стартовал Кубок мира — Украина вошла в десятку в одиночной эстафете

Украинский биатлонист Артём Тищенко. Фото: biathlon.com.ua

В шведском Эстерсунде стартовал Кубок мира по биатлону. Первой гонкой стала одиночная смешанная эстафета.

Украину представил дуэт Артема Тищенко и Анастасии Меркушиной, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Первая гонка Кубка мира

Тищенко стартовал первым в гонке и на первой стрельбе лежа попал во все пять мишеней. После ухода со стадиона украинец оказался в группе за лидерами гонки, которыми стали биатлонисты из Германии и Австрии.

На стрельбе стоя Тищенко тоже не промахивался и передал эстафету, будучи на третьем месте.

Меркушина на стрельбе лежа совершила промах, но использовала лишь один дополнительный патрон. Со стадиона Анастасия вышла четвертой.

На стрельбе лежа Меркушина снова допустила один промах, но неточная стрельба конкуренток позволила ей остаться в топ-10 и передать эстафету Тищенко.

Артем по возвращении в гонку снова начал отыгрывать позиции. На стрельбе, лежа украинец, второй раз не промахивался и ушел со стадиона 5-м.

Тищенко смог также удивить тем, что не слишком много проиграл лидерам гонки по году на дистанции. Но вторично чисто отстрелять на стойке он не смог. Хотя только один дополнительный патрон помог ему передать эстафету четвертым.

Меркушина на своей второй стрельбе лежа снова не попала первый выстрел. Но более проблематичной стала стрельба стоя, поскольку украинка использовала три дополнительных патрона и Украина опустилась далеко от призовых мест.

На финише Меркушина проиграла еще и ходом, из-за чего финишировала только десятой.

Победителем гонки стали хозяева этапа шведы, за ними финишировали норвежцы, а Франции досталось третье место.

Кубок мира. Эстерсунд. Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (0+8) 37:46,9

2. Норвегия (0+6) +13,8

3. Франция (2+12) +42,2

4. Словения (0+5) +47,4

5. Австрия (0+10) +56,9

6. Швейцария (1+8) +59,9

...

10. Украина (0+7) +1:21,3

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