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Украина вошла в восьмерку лучших в смешанной эстафете на этапе КС в Эстерсунде

25 ноября 2023 19:05
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Агабекян Карен
редактор
Украина вошла в восьмерку лучших в смешанной эстафете на этапе КС в Эстерсунде
Артем Прима. Фото: biathlon.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Во второй гонке дня прошла смешанная эстафета.

Сборная Украины выступала в составе Артема Примы, Антона Дудченко, Ирины Петренко и Кристины Дмитренко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ирина Петренко
Ирина Петренко. Фото: biathlon.com.ua

Как прошла гонка

Согласно правилам смешанных эстафет, первыми бежали мужчины и после них женщины, среди которых дебютантка Кубков мира 24-летняя Дмитренко.

Начал гонку Прима, который после чистой работы на огневых рубежах передал эстафету на 11-й позиции. Задержка у украинца вышла на стойке.

Дудченко на своем этапе дважды промахнулся на стрельбе лежа, но ходом был всего 12-м. Именно поэтому он завершил свой этап 13-м.

Петренко бежала третьей и столько же раз промахнулась. Несмотря на использование дополнительных патронов, украинка ошибалась меньше соперниц и поэтому вошла в топ-10.

Дмитренко начала последний этап девятой и на стрельбе стоя смогла нивелировать недостатки своего хода и поднялась на восьмое место. Благодаря своей стрельбе Кристина финишировала в гонке 8-й.

Смешанная эстафета Кубка мира выиграла Франция в составе Кантена Фийона-Майе, Эмильена Жаклена, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.

Кубок мира. Эстерсунд. Смешанная естафета

1. Франция (1+5) 1:09:09,9

2. Норвегия (0+7) +15,7

3. Италия (1+9) +39,7

4. Германия (0+8) +55,7

5. Чехия (0+9) +57,4

6. Швеция (0+9) +2:28,0

7. Швейцария (0+10) +2:59,8

8. Украина (0+6) +3:37,2

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