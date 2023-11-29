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Україна провалила жіночу естафету в Естерсунді

29 листопада 2023 20:53
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Агабекян Карен
редактор
Україна провалила жіночу естафету в Естерсунді
Українська біатлоністка Дар'я Блашко. Фото: biathlon.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Естерсунді пройшов третій змагальний день першого етапу Кубку світу з біатлону. В рамках програми пройшла жіноча естафета.

Збірна України не змогла увійти в топ-10, повідомив портал Новини.LIVE.

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Жіноча естафета в Естерсунді

Збірна України виступала у складі Христини Дмитренко, Дар’ї Блашко, Аннни Кривонос та Ірини Петренко.

На першому відрізку Дмитренко використала два додаткові патрони на другій стрільби. При цьому її швидкість ходом теж на другому колі не дозволила на рівних змагатися із лідерами, які пішли у відрив.

Проблеми у України почались на другому етапі, коли на дистанцію вийшла досвідчена Блашко, яка тривалий період лікувалась та відновлювалась.  Дар’я багато програла ходом, а на стрільбі тричі промахнулась й бігла штрафне коло.

Кривонос та Петренко на своїх етапах також багато програли ходом й використали по два додаткові патрони.

За підсумками гонки Україна фінішувала 12-ю з шестихвилинним відставанням від Норвегії, яка перемогла.

Кубок світу. Естерсунд. Естафета. Жінки

  1. Норвегія (0+9) 1:18:48,3
  2. Швеція (1+9) +41,6
  3. Німеччина (0+4) +47,9
  4. Швейцарія (0+10) +2:19,9
  5. Франція (1+10) +2:23,4
  6. Чехія (3+13) +2:47,9
  7. Австрія (0+7) +3:31,2
  8. Італія (2+7) +4:56,9
  9. Польща (2+8) +5:13,0
  10. Словенія (4+7) +5:37,1
  11. Естонія (1+13) +5:37,1
  12. Україна (1+9) +6:05,3

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