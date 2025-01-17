Міністр спорту Бідний відреагував на рішення гімнаста Ковтуна — деталі

Бідний різко відреагував на рішення Ковтуна змінити громадянство
Український гімнаст Ілля Ковтун, схоже, остаточно вирішив змінити громадянство. В Україні почала з'являтися реакція на рішення спортсмена.
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний в коментарі Tribuna.com відреагував на новину про Ковтуна.
За його словами, ця новина "викликає сум та розчарування". А багато в кого — "справедливе обурення".
Що сказав Бідний
Матвій Бідний розповів, що зустрічався з тренеркою Ковтуна в Києві та мав довгі перемовини, аби зберегти його у збірній.
"Держава, попри надзвичайно складні умови воєнного часу, надавала йому всю можливу фінансову та організаційну підтримку, доступ до міжнародних тренувальних баз і стартів, йшла назустріч, аби спортсмен міг залишатися за кордоном, коли вважав, що йому це було потрібно", — зазначив він.
Тому, за словами Бідного, дуже прикро, що відомий атлет обрав іншу країну та відмовляється від Батьківщини.
"Ми прагнемо, аби кожен український атлет розвивав свій талант під синьо-жовтим стягом із відчуттям надійної підтримки з боку держави. Шкода, що Ілля та його тренерка обрали інший шлях", - резюмував він.
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