Міністр спорту Бідний відреагував на рішення гімнаста Ковтуна — деталі

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Фото: Facebook Матвія Бідного

Український гімнаст Ілля Ковтун, схоже, остаточно вирішив змінити громадянство. В Україні почала з'являтися реакція на рішення спортсмена.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний в коментарі Tribuna.com відреагував на новину про Ковтуна.

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За його словами, ця новина "викликає сум та розчарування". А багато в кого — "справедливе обурення".

Що сказав Бідний

Матвій Бідний розповів, що зустрічався з тренеркою Ковтуна в Києві та мав довгі перемовини, аби зберегти його у збірній.

"Держава, попри надзвичайно складні умови воєнного часу, надавала йому всю можливу фінансову та організаційну підтримку, доступ до міжнародних тренувальних баз і стартів, йшла назустріч, аби спортсмен міг залишатися за кордоном, коли вважав, що йому це було потрібно", — зазначив він.

Тому, за словами Бідного, дуже прикро, що відомий атлет обрав іншу країну та відмовляється від Батьківщини.

"Ми прагнемо, аби кожен український атлет розвивав свій талант під синьо-жовтим стягом із відчуттям надійної підтримки з боку держави. Шкода, що Ілля та його тренерка обрали інший шлях", - резюмував він.

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