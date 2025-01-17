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Бедный резко отреагировал на решение Ковтуна сменить гражданство

17 января 2025 21:36
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Министр спорта Бедный отреагировал на решение гимнаста Ковтуна — детали
Министр молодежи и спорта Матвей Бедный. Фото: Facebook Матвея Бедного
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский гимнаст Илья Ковтун, похоже, окончательно решил сменить гражданство. В Украине начала появляться реакция на решение спортсмена.

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный в комментарии Tribuna.com отреагировал на новость о Ковтуне.

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По его словам, эта новость "вызывает грусть и разочарование". А у многих — "справедливое возмущение".

Что сказал Бедный

Матвей Бедный рассказал, что встречался с тренером Ковтуна в Киеве и имел долгие переговоры, чтобы сохранить его в сборной.

"Государство, несмотря на чрезвычайно сложные условия военного времени, предоставляло ему всю возможную финансовую и организационную поддержку, доступ к международным тренировочным базам и стартам, шло навстречу, чтобы спортсмен мог оставаться за рубежом, когда считал, что ему это было нужно", — отметил он.

Поэтому, по словам Бедного, очень обидно, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от Родины.

"Мы стремимся, чтобы каждый украинский атлет развивал свой талант под сине-желтым флагом с ощущением надежной поддержки со стороны государства. Жаль, что Илья и его тренер выбрали другой путь", — резюмировал он.

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спорт Гимнастика спортсмены Илья Ковтун Матвей Бидный

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