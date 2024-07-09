Українська олімпійська збірна готова до Олімпіади-2024 — Матвій Бідний про підготовку

В.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Фото: скриншот

Олімпійська збірна України наразі знаходиться на кінцевій стадії підготовки до Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Всього 140 спортсменів отримали необхідні ліцензії.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ексклюзивному інтерв’ю порталу Новини.LIVE розповів про підготовку збірної до Олімпійських ігор-2024.

Читайте також:

Олімпійська збірна України. Фото: НОК України

Підготовка до Олімпійських ігор-2024

За словами Бідного, підготовка проходить в штатному режимі й держава робить все можливе, щоб команда була готова до головного турніру чотириріччя.

"Підготовка відбувається в штатному режимі, оскільки держава повністю забезпечила всі потреби для нашої підготовки.

Частина наших спортсменів здійснює підготовку за кордоном, частина має всі умови в Україні. Зокрема, для такого виду спорту як спортивна гімнастика, нещодавно було закуплено два комплекти спортивного обладнання. Це було обладнання саме того виробника, на якому буде проходити змагання Олімпіади. Саме на цьому обладнанні наші атлети зможуть проводити підготовку в тих умовах, що будуть в Парижі", — сказав Бідний.

Очільник відомства розповів, що проблеми можуть бути як психологічного характеру, так й через відключення світла та розбиту інфраструктуру, але команда справляється з ними.

"Я впевнений, що у наших спортсменів є все для якісної підготовки. Звісно, підготовка ускладнена війною, яку агресор розв’язав проти нашої країни. В цьому сенсі й психологічний стан наших спортсменів, і можливо, в деякому плані умови, такі, як постійне відключення електроенергії, та зруйновані спортивні споруди, звісно, вони також впливають. Але ми переконані, що як активна й бойова частина нашого суспільства, спортсмени покажуть максимум, на який вони здатні", — зазначив Бідний.

Олімпійські ігри в Парижі стартують 26 липня та пройдуть до 11 серпня.

Нагадаємо, Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.

Мудрик зважився на важливі зміни заради вдалого сезону — що зробив вінгер.

Роналду вперше назвав термін завершення кар'єри — коли це станеться.

Реброва у збірній України може замінити колишній помічник Шевченка.