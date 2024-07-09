Украинская олимпийская сборная готова к Олимпиаде-2024 — Матвей Бидный о подготовке

И.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный. Фото: скриншот

Олимпийская сборная Украины находится на конечной стадии подготовки к Олимпийским играм-2024 в Париже. Всего 140 спортсменов получили необходимые лицензии.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE рассказал о подготовке сборной к Олимпийским играм-2024.

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Подготовка к Олимпийским играм-2024

По словам Бидного, подготовка проходит в штатном режиме и государство делает все возможное, чтобы команда была готова к главному турниру четырехлетия.

"Подготовка проходит в штатном режиме, поскольку государство полностью обеспечило все потребности для нашей подготовки.

Часть наших спортсменов осуществляет подготовку за границей, часть имеет все условия в Украине. В частности, для такого вида спорта как спортивная гимнастика недавно было закуплено два комплекта спортивного оборудования. Это было оборудование именно того производителя, на котором будут проходить соревнования Олимпиады. Именно на этом оборудовании наши атлеты смогут проводить подготовку в условиях, которые будут в Париже", — сказал Бидный.

Глава ведомства рассказал, что проблемы могут быть как психологического характера, так и из-за отключения света и разбитой инфраструктуры, но команда справляется с ними.

"Я уверен, что у наших спортсменов есть все для качественной подготовки. Конечно, подготовка осложнена войной, которую агрессор развязал против нашей страны. В этом смысле и психологическое состояние наших спортсменов, и возможно, в некотором плане условия, такие, как постоянное отключение света. Но мы убеждены, что как активная и боевая часть нашего общества, спортсмены покажут максимум, на который они способны", — отметил Бидный.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и пройдут до 11 августа.

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