Бєланов пояснив, у чому полягала помилка Реброва та збірної України на Євро-2024

Футболісти збірної України на Євро-2024. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Колишній форвард київського "Динамо" Ігор Бєланов чекав більших успіхів від збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Відомий спортсмен пояснив, чому команда Сергія Реброва не зуміла вийти у плей-офф турніру.

Бєланов порівняв рівень розчарування від Євро-2024 із поразкою збірної СРСР у фіналі чемпіонату Європи 1988 року, повідомляє UA-Football.

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Ігор Бєланов під час матчу ветеранів "Динамо". Фото: УНІАН

Бєланов критикує збірну України

Власник Золотого м'яча-1986 нагадаємо, що ще перед початком чемпіонату Європи застерігав "синьо-жовтих" від розслабленості та недооцінки суперника. Ігор Бєланов вважає, що на підопічних Сергія Реброва могла вплинути "зіркова хвороба". Багато гравців провели успішні сезони у закордонних клубах. Експерти та вболівальники хвалили їх напередодні Євро-2024.

Володимир Бражко проти Кевіна Де Брюйне. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Бєланов упевнений, що не потрібно критикувати Реброва за провал національної команди, оскільки тренер і так розуміє свої помилки. Головною причиною вильоту збірної України експерт вважає, що поразку від Румунії вже складно було виправити.

"Хай там як, а наша команда є перспективною — якщо, звичайно, тренерський склад створить у ній атмосферу взаємної поваги та довіри. І щоб футболісти, що захищають кольори збірної, не ставили гроші вище за футбол і власну гідність. Адже є ще й країна, за яку потрібно битися у кожному матчі", — пояснив Бєланов.

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