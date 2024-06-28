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Бєланов пояснив, як можна покращити результати збірної України

28 червня 2024 14:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бєланов пояснив, у чому полягала помилка Реброва та збірної України на Євро-2024
Футболісти збірної України на Євро-2024. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард київського "Динамо" Ігор Бєланов чекав більших успіхів від збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Відомий спортсмен пояснив, чому команда Сергія Реброва не зуміла вийти у плей-офф турніру.

Бєланов порівняв рівень розчарування від Євро-2024 із поразкою збірної СРСР у фіналі чемпіонату Європи 1988 року, повідомляє UA-Football.

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Збірна України розпочала Євро-2024 з фіаско у матчі з Румунією та зуміла здобути лише одну перемогу на турнірі. Команда Сергія Реброва набрала 4 бали й не зуміла вийти у плей-офф із групи.

Ігор Бєланов розкритикував збірну України
Ігор Бєланов під час матчу ветеранів "Динамо". Фото: УНІАН

Бєланов критикує збірну України

Власник Золотого м'яча-1986 нагадаємо, що ще перед початком чемпіонату Європи застерігав "синьо-жовтих" від розслабленості та недооцінки суперника. Ігор Бєланов вважає, що на підопічних Сергія Реброва могла вплинути "зіркова хвороба". Багато гравців провели успішні сезони у закордонних клубах. Експерти та вболівальники хвалили їх напередодні Євро-2024.

Володимир Бражко
Володимир Бражко проти Кевіна Де Брюйне. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Бєланов упевнений, що не потрібно критикувати Реброва за провал національної команди, оскільки тренер і так розуміє свої помилки. Головною причиною вильоту збірної України експерт вважає, що поразку від Румунії вже складно було виправити.

"Хай там як, а наша команда є перспективною — якщо, звичайно, тренерський склад створить у ній атмосферу взаємної поваги та довіри. І щоб футболісти, що захищають кольори збірної, не ставили гроші вище за футбол і власну гідність. Адже є ще й країна, за яку потрібно битися у кожному матчі", — пояснив Бєланов.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Ігор Бєланов

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