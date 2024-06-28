Беланов объяснил, в чем заключалась ошибка Реброва и сборной Украины на Евро-2024

Футболисты сборной Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Бывший форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов ждал более крупных успехов от сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Известный спортсмен объяснил, почему команда Сергея Реброва не сумела выйти в плей-офф турнира.

Беланов сравнил уровень разочарования от Евро-2024 с поражением сборной СССР в финале чемпионата Европы 1988 года, сообщает UA-Football.

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Игорь Беланов во время матча ветеранов "Динамо". Фото: УНИАН

Беланов критикует сборную Украины

Обладатель Золотого мяча-1986 напомним, что еще перед началом чемпионата Европы предостерегал "сине-желтых" от расслабленности и недооценки соперника. Игорь Беланов считает, что на подопечных Сергея Реброва могла повлиять "звездная болезнь". Многие игроки провели успешные сезоны в зарубежных клубах. Эксперты и болельщики хвалили их накануне Евро-2024.

Владимир Бражко против Кевина Де Брюйне. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Беланов уверен, что не нужно критиковать Реброва за провал национальной команды, поскольку тренер и без того понимает свои ошибки. Главной причиной вылета сборной Украины эксперт считает то, что поражение от Румынии уже сложно было исправить.

"Как бы там ни было, а наша команда является перспективной — если, конечно, тренерский состав создаст в ней атмосферу взаимного уважения и доверия. И чтобы футболисты, защищающие цвета сборной, не ставили деньги выше футбола и собственного достоинства. Ведь есть еще и страна, за которую нужно биться в каждом матче", — объяснил Беланов.

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