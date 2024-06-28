Беланов объяснил, в чем заключалась ошибка Реброва и сборной Украины на Евро-2024

Беланов объяснил, как можно улучшить результаты сборной Украины
Бывший форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов ждал более крупных успехов от сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Известный спортсмен объяснил, почему команда Сергея Реброва не сумела выйти в плей-офф турнира.
Беланов сравнил уровень разочарования от Евро-2024 с поражением сборной СССР в финале чемпионата Европы 1988 года, сообщает UA-Football.
Сборная Украины начала Евро-2024 с поражения от Румынии и сумела одержать только одну победу на турнире. Команда Сергея Реброва набрала 4 балла и не сумела выйти в плей-офф из группы.
Беланов критикует сборную Украины
Обладатель Золотого мяча-1986 напомним, что еще перед началом чемпионата Европы предостерегал "сине-желтых" от расслабленности и недооценки соперника. Игорь Беланов считает, что на подопечных Сергея Реброва могла повлиять "звездная болезнь". Многие игроки провели успешные сезоны в зарубежных клубах. Эксперты и болельщики хвалили их накануне Евро-2024.
Беланов уверен, что не нужно критиковать Реброва за провал национальной команды, поскольку тренер и без того понимает свои ошибки. Главной причиной вылета сборной Украины эксперт считает то, что поражение от Румынии уже сложно было исправить.
"Как бы там ни было, а наша команда является перспективной — если, конечно, тренерский состав создаст в ней атмосферу взаимного уважения и доверия. И чтобы футболисты, защищающие цвета сборной, не ставили деньги выше футбола и собственного достоинства. Ведь есть еще и страна, за которую нужно биться в каждом матче", — объяснил Беланов.
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