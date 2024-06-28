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Беланов объяснил, как можно улучшить результаты сборной Украины

28 июня 2024 14:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беланов объяснил, в чем заключалась ошибка Реброва и сборной Украины на Евро-2024
Футболисты сборной Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов ждал более крупных успехов от сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Известный спортсмен объяснил, почему команда Сергея Реброва не сумела выйти в плей-офф турнира. 

Беланов сравнил уровень разочарования от Евро-2024 с поражением сборной СССР в финале чемпионата Европы 1988 года, сообщает UA-Football

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Сборная Украины начала Евро-2024 с поражения от Румынии и сумела одержать только одну победу на турнире. Команда Сергея Реброва набрала 4 балла и не сумела выйти в плей-офф из группы. 

Игорь Беланов раскритиковал сборную Украины
Игорь Беланов во время матча ветеранов "Динамо". Фото: УНИАН

Беланов критикует сборную Украины 

Обладатель Золотого мяча-1986 напомним, что еще перед началом чемпионата Европы предостерегал "сине-желтых" от расслабленности и недооценки соперника. Игорь Беланов считает, что на подопечных Сергея Реброва могла повлиять "звездная болезнь". Многие игроки провели успешные сезоны в зарубежных клубах. Эксперты и болельщики хвалили их накануне Евро-2024. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко против Кевина Де Брюйне. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Беланов уверен, что не нужно критиковать Реброва за провал национальной команды, поскольку тренер и без того понимает свои ошибки. Главной причиной вылета сборной Украины эксперт считает то, что поражение от Румынии уже сложно было исправить. 

"Как бы там ни было, а наша команда является перспективной — если, конечно, тренерский состав создаст в ней атмосферу взаимного уважения и доверия. И чтобы футболисты, защищающие цвета сборной, не ставили деньги выше футбола и собственного достоинства. Ведь есть еще и страна, за которую нужно биться в каждом матче", — объяснил Беланов. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Игорь Беланов

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