Бєсєдін достроково йде з "Динамо": де він продовжить кар'єру

Артем Бєсєдін на тренуванні. Фото: УНІАН

Форвард київського "Динамо" Андрій Бєсєдін продовжить кар'єру в іншому клубі. Футболіст вирішив кардинально змінити вектор розвитку своєї кар'єри.

Рішення Бєсєдіна піти з "Динамо" підтвердив президент клубу Ігор Суркіс, повідомляє "ТаТоТаке".

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Київське "Динамо" продовжує позбавлятися деяких футболістів. Очікується, що клуб покине досвідчені гравці, які не погодяться на зниження зарплати. Але поки що на відхід зі столичного клубу наважився Артем Бєсєдін.

Дострокове розірвання контракту

Угода 27-річного футболіста з "Динамо" діяла до грудня 2024 року. Президент київського клубу Ігор Суркіс розповів, що гравець прийшов до нього на милицях (форвард відновлюється після травми. — Ред.) та попросив звільнити його від контрактних зобов'язань.

Артем Бєсєдін у боротьбі за м'яч. Фото: УНІАН

Артем Бєсєдін вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі. Поки що незрозуміло, що це буде за команда. У "Динамо" футболіст провів десять років. Він зіграв 143 матчі, в яких забив 35 голів та зробив 13 результативних передач.

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