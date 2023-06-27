Беседин досрочно уходит из "Динамо": где он продолжит карьеру

Артем Беседин на тренировке. Фото: УНИАН

Форвард киевского "Динамо" Андрей Беседин продолжит карьеру в другом клубе. Футболист решил кардинально изменить вектор развития своей карьеры.

Решение Беседина уйти из "Динамо" подтвердил президент клуба Игорь Суркис, сообщает "ТаТоТаке".

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Киевское "Динамо" продолжает избавляться от некоторых футболистов. Ожидается, что клуб покинуть опытные игроки, которые не согласятся на понижение зарплаты. Но пока на уход из столичного клуба решился Артем Беседин.

Досрочное расторжение контракта

Соглашение 27-летнего футболиста с "Динамо" действовало до декабря 2024 года. Президент киевского клуба Игорь Суркис рассказал, что игрок пришел к нему на костылях (форвард восстанавливается после травмы. — Ред.) и попросил освободить его от контрактных обязательств.

Артем Беседин в борьбе за мяч. Фото: УНИАН

Артем Беседин решил продолжить карьеру в другом клубе. Пока непонятно, что это будет за команда. В "Динамо" футболист провел десять лет. Он сыграл 143 матча, в которых забил 35 голов и сделал 13 результативных передач.

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