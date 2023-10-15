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Бій блогера Логана Пола та друга Конора Макгрегора завершився масовою бійкою: відео

15 жовтня 2023 07:56
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Агабекян Карен
редактор
Бій блогера Логана Пола та друга Конора Макгрегора завершився масовою бійкою: відео
Бій Логана Пола та Діллона Деніса. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Манчестері пройшов поєдинок між популярним відеоблогером Логаном Полом і бійцем ММА Діллоном Денісом. Бій носив формат шестираундового.

Завершився він бійкою та перемогою Пола дискваліфікацією суперника, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, Деніс, який є другом зірки ММА Конора Макгрегора, дебютував у боксі. У спорті його головним досягненням була перемога на чемпіонаті світу з бразильського джіу-джитсу.

Логан Пол має більше досвіду, оскільки проводив виставковий бій із Флойдом Мейвезером та програв у професійному поєдинку блогеру KSI.

Бій завершився нестандартно

Логан із перших секунд намагався користуватися своїми габаритами і тому багато працював джебом на дистанції, а із комбінацій використовував "двієчки". Цей мізерний арсенал вже на початку поєдинку дозволив йому робити спроби пресингу.

З другого раунду Пол додав до свого арсеналу удари по корпусу, а потім потряс опонента правим бічним. Логан намагався добити Діллона, але не зміг.

У наступних раундах бійці не лише боксували, а й робили шоу. В одному з епізодів Деніс запропонував перевести бій у партер. Проти був рефері, котрий вміє судити лише бокс, але не боротьбу.

В останніх раундах боксери сильно втомилися й тому в рингу почалося багато клінчів, які не подобалися публіці.

За кілька секунд до фінального гонгу Деніс спробував зловити суперника на задушливий прийом, але зісковзнув зі спітнілого тіла та опинився на канвасі.

Логан спробував завдати удару по лежачому противнику й це розлютило бійця ММА. Діллон після закінчення поєдинку пішов битися і потім на ринг вибігла охорона та команди боксерів.

За спровоковану масову бійку Деніса дискваліфікували.

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