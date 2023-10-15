Бой блогера Логана Пола и друга Конора Макгрегора завершился массовой потасовкой: видео

Бой Логана Пола и Диллона Дениса. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В Манчестере прошел поединок между популярным видеоблогером Логаном Полом и бойцом ММА Диллоном Денисом. Бой носил формат шестираундового.

Завершился он потасовкой и победой Пола дисквалификацией соперника, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Денис, являющийся другом звезды ММА Конора Макгрегора, дебютировал в боксе. В спорте его главным достижением была победа на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу.

Логан Пол имеет больше опыта, поскольку проводил выставочный бой с Флойдом Мейвезером и проиграл в профессиональном поединке блогеру KSI.

Бой завершился нестандартно

Логан с первых секунд пытался пользоваться своими габаритами и поэтому много работал джебом на дистанции, а из комбинаций использовал "двоечки". Этот скудный арсенал уже в начале поединка позволил ему оказывать попытки прессинга.

Со второго раунда Пол добавил к своему арсеналу удары по корпусу, а затем потряс оппонента правым боковым. Логан пытался добить Диллона, но не смог.

В последующих раундах бойцы не только боксировали, но и делали шоу. В одном из эпизодов Денис предложил перевести бой в партер. Против был рефери, который умеет судить только бокс, но не борьбу.

В последних раундах боксеры сильно устали и поэтому в ринге началось много возни, которая не нравилась публике.

За несколько секунд до финального гонга Денис попытался поймать соперника на удушающий прием, но соскользнул с потного тела и оказался на канвасе.

Логан попытался нанести удар по лежачему противнику и это разозлило бойца ММА. Диллон после окончания поединка пошел драться и затем на ринг выбежала охрана и команды боксеров.

За спровоцированную массовую потасовку Дениса дисквалифицировали.

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