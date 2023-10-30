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Білодід не поїде на чемпіонат Європи з дзюдо — відома причина

30 жовтня 2023 17:30
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Агабекян Карен
редактор
Білодід не поїде на чемпіонат Європи з дзюдо — відома причина
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Федерація дзюдо України оголосила про рішення виставити дорослу збірну на чемпіонат Європи-2023 у французькому Монпельє. Раніше команда пропускала низку турнірів через допуск до них росіян та білорусів у нейтральному статусі.

На турнір поїдуть одинадцять українських дзюдоїстів, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

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Зазначимо, що раніше через участь росіян та білорусів Україна пропустила важливий чемпіонат світу, де розігрувалися олімпійські ліцензії.

Збірна України з дзюдо
Збірна України з дзюдо. Фото: ФДУ

Склад без Білодід

В опублікованому ФДУ складі немає олімпійської призерки Дар'я Білодід. Як стало відомо, дзюдоїстка отримала незначну травму спини, й щоб її не посилювати, вирішили поберегти Дар'ю до інших турнірів.

Склад збірної України:

Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва — до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Михайло Свидрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євген Балевський (від 100 кг).

Жінки: Юлія Гребеніжко (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (обидві — до 78 кг), Руслана Булавіна, Крістіна Гоман (обидві — від 78 кг).

Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться з 3 по 5 листопада у Монпельє.

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