Білодід не поїде на чемпіонат Європи з дзюдо — відома причина
Федерація дзюдо України оголосила про рішення виставити дорослу збірну на чемпіонат Європи-2023 у французькому Монпельє. Раніше команда пропускала низку турнірів через допуск до них росіян та білорусів у нейтральному статусі.
На турнір поїдуть одинадцять українських дзюдоїстів, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.
Зазначимо, що раніше через участь росіян та білорусів Україна пропустила важливий чемпіонат світу, де розігрувалися олімпійські ліцензії.
Склад без Білодід
В опублікованому ФДУ складі немає олімпійської призерки Дар'я Білодід. Як стало відомо, дзюдоїстка отримала незначну травму спини, й щоб її не посилювати, вирішили поберегти Дар'ю до інших турнірів.
Склад збірної України:
Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва — до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Михайло Свидрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євген Балевський (від 100 кг).
Жінки: Юлія Гребеніжко (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (обидві — до 78 кг), Руслана Булавіна, Крістіна Гоман (обидві — від 78 кг).
Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться з 3 по 5 листопада у Монпельє.
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