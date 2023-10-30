Білодід не поїде на чемпіонат Європи з дзюдо — відома причина

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Федерація дзюдо України оголосила про рішення виставити дорослу збірну на чемпіонат Європи-2023 у французькому Монпельє. Раніше команда пропускала низку турнірів через допуск до них росіян та білорусів у нейтральному статусі.

На турнір поїдуть одинадцять українських дзюдоїстів, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Читайте також:

Зазначимо, що раніше через участь росіян та білорусів Україна пропустила важливий чемпіонат світу, де розігрувалися олімпійські ліцензії.

Збірна України з дзюдо. Фото: ФДУ

Склад без Білодід

В опублікованому ФДУ складі немає олімпійської призерки Дар'я Білодід. Як стало відомо, дзюдоїстка отримала незначну травму спини, й щоб її не посилювати, вирішили поберегти Дар'ю до інших турнірів.

Склад збірної України:

Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва — до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Михайло Свидрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євген Балевський (від 100 кг).

Жінки: Юлія Гребеніжко (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (обидві — до 78 кг), Руслана Булавіна, Крістіна Гоман (обидві — від 78 кг).

Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться з 3 по 5 листопада у Монпельє.

Нагадаємо, колишній тренер "Шахтаря" може замінити Тен Хага на "Манчестер Юнайтед".

Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину.

Дружина Кріштіану Роналду вийшла на поле у тісних джинсах та викликала захоплення вболівальників.

Сьогодні відбудеться церемонія "Золотий м'яч 2023" — де і коли дивитися нагородження.

Вусик може відібрати у Фюрера пояс WBC навіть без бою — про що йдеться.

Легіонер "Динамо" повернеться в київський клуб, попри страх грати в Україні.