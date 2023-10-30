Белодед не поедет на чемпионат Европы по дзюдо — известна причина

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Федерация дзюдо Украины объявила о решении выставить взрослую сборную на чемпионат Европы-2023 во французском Монпелье. Ранее команда пропускала ряд турниров из-за допуска к ним россиян и белорусов в нейтральном статусе.

На турнир поедут одиннадцать украинских дзюдоистов, сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

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Отметим, что ранее из-за участия россиян и белорусов Украина пропустила важный чемпионат мира, где разыгрывались олимпийские лицензии.

Сборная Украины по дзюдо. Фото: ФДУ

Состав без Белодед

В опубликованном ФДУ составе нет олимпийской призерши Дарьи Белодед. Как стало известно, дзюдоистка получила незначительную травму спины, и чтобы не усугублять, Дарью решили поберечь к остальным турнирам.

Состав сборной Украины:

Мужчины: Артем Лесюк, Дильшот Халматов (оба — до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Михаил Свидрак (до 81 кг), Антон Савицкий (до 100 кг), Евгений Балевский (от 100 кг).

Женщины: Юлия Гребеножко (до 63 кг), Елизавета Литвиненко, Юлия Курченко (обе — до 78 кг), Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе — от 78 кг).

Чемпионат Европы по дзюдо состоится с 3 по 5 ноября в Монпелье.

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