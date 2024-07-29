Сльози Дар’ї Білодід після поразки в 1/8 фіналу Олімпійських ігор

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Фото: European Judo Union

Олімпійська призерка Токіо-2020 Дар’я Білодід завершила виступи в Парижі-2024. Українка не змогла пройти стадію 1/8 фіналу.

Після поразки розпач українки потрапив на камеру, передає портал Новини.LIVE.

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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Фото: European Judo Union

Білодід зазнала поразки

Після легкого старту на олімпійському турнірі, коли українка за 6 секунд перемогла 15-річну Неру Тівбу, в 1/8 фіналу вона поступилася більш досвідченій японці Харукі Фунакубо.

Після сутички Білодід була в розпачі, оскільки після бронзи в Токіо у 2021 році вона змінила вагову 50 кг на 57 кг та важко готувалась.

Здавалося, що в Парижі Дар’я добре виступить, але її дискваліфікували в матчі з Фунакубо.

Зазначимо, що під час сутички ізраїльський суддя Офер Зві також видалив матір та тренера Білодід Світлану Кузнєцову.

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