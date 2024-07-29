Слезы Дарьи Белодед после поражения в 1/8 финала Олимпийских игр

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: European Judo Union

Олимпийский призер Токио-2020 Дарья Белодед завершила выступления в Париже-2024. Украинка не смогла пройти стадию 1/8 финала.

После поражения отчаяние украинки попало на камеру, передает портал Новини.LIVE.

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: European Judo Union

Белодед потерпела поражение

После легкого старта на олимпийском турнире, когда украинка за 6 секунд победила 15-летнюю Неру Тивбу, в 1/8 финала она уступила более опытной японке Харуки Фунакубо.

После схватки Белодед была в отчаянии, поскольку после бронзы в Токио в 2021 году она сменила весовую из 50 кг на 57 кг и тяжело готовилась.

Казалось, что в Париже Дарья хорошо выступит, но ее дисквалифицировали в матче с Фунакубо.

Отметим, что во время схватки израильский судья Офер Зви также удалил мать и тренера Белодед Светлану Кузнецову.

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