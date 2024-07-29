Слезы Дарьи Белодед после поражения в 1/8 финала Олимпийских игр

Белодед провалила три последних года подготовки — слезы украинки попали на камеры
Олимпийский призер Токио-2020 Дарья Белодед завершила выступления в Париже-2024. Украинка не смогла пройти стадию 1/8 финала.
После поражения отчаяние украинки попало на камеру, передает портал Новини.LIVE.
Белодед потерпела поражение
После легкого старта на олимпийском турнире, когда украинка за 6 секунд победила 15-летнюю Неру Тивбу, в 1/8 финала она уступила более опытной японке Харуки Фунакубо.
После схватки Белодед была в отчаянии, поскольку после бронзы в Токио в 2021 году она сменила весовую из 50 кг на 57 кг и тяжело готовилась.
Казалось, что в Париже Дарья хорошо выступит, но ее дисквалифицировали в матче с Фунакубо.
Отметим, что во время схватки израильский судья Офер Зви также удалил мать и тренера Белодед Светлану Кузнецову.
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