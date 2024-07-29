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Белодед провалила три последних года подготовки — слезы украинки попали на камеры

29 июля 2024 17:09
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Слезы Дарьи Белодед после поражения в 1/8 финала Олимпийских игр
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: European Judo Union
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олимпийский призер Токио-2020 Дарья Белодед завершила выступления в Париже-2024. Украинка не смогла пройти стадию 1/8 финала.

После поражения отчаяние украинки попало на камеру, передает портал Новини.LIVE.

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: European Judo Union

Белодед потерпела поражение

После легкого старта на олимпийском турнире, когда украинка за 6 секунд победила 15-летнюю Неру Тивбу, в 1/8 финала она уступила более опытной японке Харуки Фунакубо.

После схватки Белодед была в отчаянии, поскольку после бронзы в Токио в 2021 году она сменила весовую из 50 кг на 57 кг и тяжело готовилась.

Казалось, что в Париже Дарья хорошо выступит, но ее дисквалифицировали в матче с Фунакубо.

Отметим, что во время схватки израильский судья Офер Зви также удалил мать и тренера Белодед Светлану Кузнецову.

Напомним, Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Травма Миколенко оказалась серьезной — "Эвертон" ищет замену украинцу. 

Харлан уверенно победила экс-россиянку во втором поединке на Олимпиаде-2024. 

Дочь Суркиса тайно вышла замуж за футболиста "Динамо" — что известно. 

Яремчука в Греции встретили как звезду — украинец подпишет контракт с известным клубом.

Олимпийские игры Дарья Белодед Олимпиада-2024 Дзюдо Париж-2024

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