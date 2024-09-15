Дзюдоїстка Дарина Білодід спробувала себе у новому виді спорту

Білодід спробувала себе у новому виді спорту — що захопило дзюдоїстку
Українська дзюдоїстка Дарина Білодід поділилася з шанувальниками новими фото з тренування. На цей раз вона випробувала свої сили у новому виді спорту.
Відповідні фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці у мережі Instagram.
Білодід показала фото з тренування
Спортсменка тримає себе у формі та активно займається спортом. Цього разу вона відвідала тренування з тенісу.
"Найкращий спосіб провести вихідні", — написала у соцмережах дівчина.
Відповідні фото з тенісного корту вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережах
Відомо, що дзюдоїстка у вазі до 57 кг Білодід виступала на своїх других Олімпійських іграх у кар'єрі. В 1/8 фіналу спортсменка поступилась представниці Японії Харуки Фунакубо.
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