Дзюдоїстка Дарина Білодід спробувала себе у новому виді спорту

Дарʼя Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід поділилася з шанувальниками новими фото з тренування. На цей раз вона випробувала свої сили у новому виді спорту.

Відповідні фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці у мережі Instagram.

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Спортсменка тримає себе у формі та активно займається спортом. Цього разу вона відвідала тренування з тенісу.

"Найкращий спосіб провести вихідні", — написала у соцмережах дівчина.

Допис у соцмережах Дарʼї Білодід. Фото: скриншот

Відповідні фото з тенісного корту вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережах

Відомо, що дзюдоїстка у вазі до 57 кг Білодід виступала на своїх других Олімпійських іграх у кар'єрі. В 1/8 фіналу спортсменка поступилась представниці Японії Харуки Фунакубо.

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