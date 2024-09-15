Дзюдоистка Дарья Билодид попробовала себя в новом виде спорта

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка Дарья Билодед поделилась с поклонниками новыми фото с тренировки. В этот раз она испытала свои силы в новом виде спорта.

Соответствующие фото спортсменка опубликовала на своей странице в сети Instagram.

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Спортсменка держит себя в форме и активно занимается спортом. В этот раз она посетила тренировки по теннису.

"Лучший способ провести выходные", — написала в соцсетях девушка.

Сообщение в соцсетях Дарьи Белодед. Фото: скриншот

Соответствующие фото на теннисном корте она опубликовала на своей странице в соцсетях

Известно, что дзюдоистка в весе до 57 кг Белодед выступала на своих вторых Олимпийских играх в карьере. В 1/8 финала спортсменка уступила представительнице Японии Харуку Фунакубо.

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