Дзюдоистка Дарья Билодид попробовала себя в новом виде спорта

Белодед попробовала себя в новом виде спорта — что увлекло дзюдоистку
Украинская дзюдоистка Дарья Билодед поделилась с поклонниками новыми фото с тренировки. В этот раз она испытала свои силы в новом виде спорта.
Соответствующие фото спортсменка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Белодед показала фото с тренировки
Спортсменка держит себя в форме и активно занимается спортом. В этот раз она посетила тренировки по теннису.
"Лучший способ провести выходные", — написала в соцсетях девушка.
Соответствующие фото на теннисном корте она опубликовала на своей странице в соцсетях
Известно, что дзюдоистка в весе до 57 кг Белодед выступала на своих вторых Олимпийских играх в карьере. В 1/8 финала спортсменка уступила представительнице Японии Харуку Фунакубо.
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