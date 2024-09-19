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Білодід стала амбасадором українського футбольного клубу

19 вересня 2024 22:06
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дар'я Білодід стала амбасадором футбольного клубу "Металіст 1925"
Дар'я Білодід із жіночою командою. Фото: "Металіст 1925"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Українська призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Дар'я Білоід почала співпрацювати з клубом Першої ліги. Дзюдоїстка стала амбасадором "Металіста 1925".

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

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Дар'я Білодід. Фото: "Металіст 1925"

Новий виклик для Білодід

За інформацією "Металіста 1925", Білодід напередодні відвідала їхню тренувальну базу, де зустрілася з футболістами та менеджментом клубу.

За словами Білодід, її такий досвід взаємодії інтригує, хоч він не перший у її житті. Раніше Дар'я була амбасадором лісабонського "Спортінга".

Дар'я Бєлодід
Дар'я Білодід (праворуч). Фото: "Металіст 1925"

"Я буду підтримувати своїх колег, спортсменів і спортсменок, а вони, сподіваюся, підтримуватимуть мене. Я розраховую, що мій спортивний досвід допоможе здобувати перемоги "Металісту 1925" у майбутньому. Із задоволенням, за можливості, приходитиму на матчі і підтримуватиму "Металіст 1925", — розповіла Білодід.

Віцепрезидент "Металіста 1925" Юрій Коротун у відповідь Белодід запросив її розпочати футбольну кар'єру. Дар'ї пообіцяли знайти місце у команді.

"Я впевнений, що Дар'я Білодід зможе допомогти "Металісту 1925" не тільки, передаючи досвід перемог, а й безпосередньо на футбольному полі. У нас чудова жіноча команда, але ще одна видатна спортсменка точно не буде зайвою у її складі", — сказав Коротун.

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