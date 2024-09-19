Дарья Белодед стала амбассадором футбольного клуба "Металлист 1925"

Дарья Белодед с женской командой. Фото: "Металлист 1925"

Украинская призерша Олимпийских игр-2020 в Токио Дарья Белодед начала сотрудничать с клубом Первой лиги. Дзюдоистка стала амбассадором "Металлиста 1925".

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

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Дарья Белодед. Фото: "Металлист 1925"

Новый вызов для Белодед

По информации "Металлиста 1925", Белодед накануне посетила их тренировочную базу, где встретилась с футболистами и менеджментом клуба.

По словам Белодед, ее такой опыт взаимодействия интригует, хоть он не первый в ее жизни. Ранее Дарья была амбассадором лиссабонского "Спортинга".

Дарья Белодед (справа). Фото: "Металлист 1925"

"Я буду поддерживать своих коллег, спортсменов и спортсменок, а они, надеюсь, будут поддерживать меня. Я рассчитываю, что мой спортивный опыт поможет одерживать победы "Металлисту 1925" в будущем. С удовольствием, при возможности, буду приходить на матчи и поддерживать "Металлист 1925", — рассказала Белодед.

Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун в ответ Белодед пригласил ее начать футбольную карьеру. Дарье пообещали найти место в команде.

"Я уверен, что Дарья Белодед сможет помочь "Металлисту 1925" не только, передавая опыт побед, но и непосредственно на футбольном поле. У нас отличная женская команда, но еще одна выдающаяся спортсменка точно не будет лишней в ее составе", — сказал Коротун.

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