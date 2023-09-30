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Благодійний матч на підтримку поранених військових та родин загиблих відбудеться в Чорноморську

30 вересня 2023 09:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Благодійний матч на підтримку поранених військових та родин загиблих відбудеться в Чорноморську
Команда Національної гвардії України. Фото: Тарас Філімонов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Благодійний матч на честь Дня захисників та захисниць України пройде в суботу, 30 вересня, у Чорноморську. Мета — збір коштів на реабілітацію поранених військових та родинам загиблих.

Анонс матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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В поєдинку зустрінуться команди 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України та Національна збірна України серед ветеранів. На поле вийдуть такі відомі українські футболісти, як Андрій Воробей, Руслан Костишин, Олександр Косирін, Едуард Цихмейструк, В’ячеслав Свідерський, Валентин Полтавець, Олег Шелаєв та багато інших.

Косырин
Олександр Косирін. Фото: АФВУ

Суперником команди зірок українського футболу стануть військові, які в складі "Південної Пальміри" НГУ стали срібними призерами Чемпіонату Одеси, а також Чемпіонату Одеської області, взяли золоті нагороди Ліги Співдружності Одеської області з футзалу.

Аукціон та трансляція

У рамках матчу планується нагородження бійців, які отримали поранення різного ступеня, а також аукціон-розіграш цінних лотів. Три найбільші донатори отримають цінні подарунки. 

Початок матчу на стадіоні "Шкільний" заплановано на 12:30.

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