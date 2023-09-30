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Благотворительный матч в поддержку раненых военных и семей погибших состоится в Черноморске

30 сентября 2023 09:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Благотворительный матч в поддержку раненых военных и семей погибших состоится в Черноморске
Команда национальной гвардии Украины. Фото: Тарас Филимонов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Благотворительный матч в честь Дня защитников и защитниц Украины пройдет в субботу, 30 сентября, в Черноморске. Цель — сбор средств на реабилитацию раненых военных и семьям погибших.

Анонс матча в материале Новини.LIVE.

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В поединке встретятся команды 11-й бригады им. Грушевского Национальной гвардии Украины и Национальная сборная Украины среди ветеранов. На поле выйдут такие известные украинские футболисты, как Андрей Воробей, Руслан Костышин, Александр Косырин, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Валентин Полтавец, Олег Шелаев и многие другие.

Косырин
Александр Косырин. Фото: АФВУ

Соперником команды звезд украинского футбола станут военные, которые в составе Южной Пальмиры НГУ стали серебряными призерами Чемпионата Одессы, а также Чемпионата Одесской области, взяли золотые награды Лиги Содружества Одесской области по футзалу.

Аукцион и трансляция

В рамках матча планируется награждение бойцов, получивших ранения разной степени, а также аукцион-розыгрыш ценных лотов. Три крупнейших донатора получат ценные подарки.

Начало матча на стадионе "Школьный" запланировано на 12:30.

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