Український військовий із протезами став призером міжнародних спортивних змагань
Знаменитий український спортсмен та захисник Вадим Мазніченко став призером престижного турніру. Йому вдалося досягти результату на "Іграх Нескорених".
Мазніченко брав участь одразу у кількох спортивних дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.
Вадим Мазніченко вже кілька років активно займається спортом. Він ретельно готувався до турніру "Ігри Нескорених". На Національному етапі змагань боєць штовхав ядро вагою 4 кг, а також брав участь у веслуванні на тренажері. Спортсмену вдалось продемонструвати високі результати.
Хто такий Вадим Мазніченко
Уродженець Миколаєва пішов на фронт 2014 року. Мазніченко служив у 14-му черкаському батальйоні. Спочатку підрозділ направили на кордон із Придністров'ям, а потім кинули на Донбас. Вранці 30 вересня під селищем Старогнатівка Вадим потрапив під мінометний обстріл.
Боєць шість днів провів у комі, втратив руку та ногу. Але він не падав духом. Мазніченко пройшов реабілітацію, одружився та серйозно зайнявся спортом. На його рахунку призові місця у національних та міжнародних змаганнях, а також участь у 10-кілометровому марафоні.
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