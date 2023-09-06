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Український військовий із протезами став призером міжнародних спортивних змагань

6 вересня 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український військовий із протезами став призером міжнародних спортивних змагань
Вадим Мазніченко на "Іграх Нескорених". Фото: instagram.com/vadymmaznichenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Знаменитий український спортсмен та захисник Вадим Мазніченко став призером престижного турніру. Йому вдалося досягти результату на "Іграх Нескорених".

Мазніченко брав участь одразу у кількох спортивних дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вадим Мазніченко вже кілька років активно займається спортом. Він ретельно готувався до турніру "Ігри Нескорених". На Національному етапі змагань боєць штовхав ядро ​​вагою 4 кг, а також брав участь у веслуванні на тренажері. Спортсмену вдалось продемонструвати високі результати.

Хто такий Вадим Мазніченко

Уродженець Миколаєва пішов на фронт 2014 року. Мазніченко служив у 14-му черкаському батальйоні. Спочатку підрозділ направили на кордон із Придністров'ям, а потім кинули на Донбас. Вранці 30 вересня під селищем Старогнатівка Вадим потрапив під мінометний обстріл.

Вадим Мазниченко
Мазніченко на спортивному турнірі. Фото: instagram.com/vadymmaznichenko/

Боєць шість днів провів у комі, втратив руку та ногу. Але він не падав духом. Мазніченко пройшов реабілітацію, одружився та серйозно зайнявся спортом. На його рахунку призові місця у національних та міжнародних змаганнях, а також участь у 10-кілометровому марафоні.

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