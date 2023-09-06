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Украинский военный с протезами стал призером международных спортивных состязаний

6 сентября 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский военный с протезами стал призером международных спортивных состязаний
Вадим Мазниченко на "Играх Непокоренных". Фото: instagram.com/vadymmaznichenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Знаменитый украинский спортсмен и защитник Вадим Мазниченко стал призером престижного турнира. Ему удалось добиться результата на "Играх Непокоренных". 

Мазниченко участвовал сразу в нескольких спортивных дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Вадим Мазниченко уже несколько лет активно занимается спортом. Он тщательно готовился к турниру "Игры Непокоренных". На Национальном этапе соревнований боец толкал ядро ​​весом 4 кг, а также участвовал в гребле на тренажере. Спортсмену удалось продемонстрировать высокие результаты. 

Кто такой Вадим Мазниченко

Уроженец Николаева ушел на фронт в 2014 году. Мазниченко служил в 14-м черкасском батальоне. Сначала подразделение направили на границу с Приднестровьем, а затем бросили на Донбасс. Утром 30 сентября под поселком Старогнатовка Вадим попал под минометный обстрел. 

Вадим Мазниченко
Мазниченко на спортивном турнире. Фото: instagram.com/vadymmaznichenko/

Боец шесть дней провел в коме, потерял руку и ногу. Но он не стал падать духом. Мазниченко прошел реабилитацию, женился и серьезно занялся спортом. На его счету призовые места в национальных и международных соревнованиях, а также участие в 10-километровом марафоне.

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