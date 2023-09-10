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Бланко хотів у "Карпатах" одну із найбільших зарплат в Україні

10 вересня 2023 16:33
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Агабекян Карен
редактор
Бланко хотів у "Карпатах" одну із найбільших зарплат в Україні
Ексгравець "Дніпра-1" Домінго Бланко. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Аргентинський півзахисник Домінго Бланко, який залишив "Дніпро-1", міг опинитися в Першій лізі. Футболіст вів переговори із львівськими "Карпатами".

Однак гравець відлякав клуб вимогами по зарплаті, повідомило ТаТоТаке.

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Раніше "Дніпро-1" вилетів з єврокубків, через що команда повернулася з Ужгорода до рідного Дніпра. Бланко став одним із футболістів, які не захотіли їхати до майже прифронтового міста.

Бланко хотів стати найоплачуванішим гравцем у історії Першої ліги

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, "Дніпро-1" розумів, що Бланко не залишиться, і тому санкціонував переговори футболіста з "Карпатами". До того ж у клубі сподівалися отримати від такого переходу бодай якісь кошти.

Проте переговори завершилися після того, як Бланко почав вимагати під 50 тисяч доларів щомісячної зарплати та величезні підйомні.

"За моєю інформацією, там зупинилося все на стадії переговорів між гравцем та клубом.

Тому що, мабуть, "Карпати" розраховували на якусь таку адекватну зарплатню для гравця Першої ліги, а Бланко мало не попросив там під 50 тисяч на місяць. Та й там дуже величезні підйомні", — сказав Співаковський.

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