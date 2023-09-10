Бланко хотел в "Карпатах" одну из самых больших зарплат в Украине

Экс-игрок "Днепра-1" Доминго Бланко. Фото: "Днепр-1"

Покинувший "Днепр-1" аргентинский полузащитник Доминго Бланко мог оказаться в Первой лиге. Футболист вел переговоры со львовскими "Карпатами".

Однако игрок отпугнул клуб требованиями по зарплате, сообщило ТаТоТаке.

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Ранее "Днепр-1" ваылетел из еврокубков, из-за чего команда вернулась из Ужгорода в родной Днепр. Бланко стал одним из футболистов, которые не захотели ехать в почти прифронтовой город.

Бланко хотел стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Первой лиги

По информации журналиста Михаила Спиваковского, "Днепр-1" понимал, что Бланко не останется и поэтому санкционировал переговоры футболиста с "Карпатами". К тому же в клубе надеялись получить от такого перехода хоть какие-то средства.

Однако переговоры завершились после того, как Бланко потребовал под 50 тысяч долларов ежемесячной зарплаты и огромные подъемные.

"По моей информации, там застопорилось все на стадии переговоров между игроком и клубом.

Потому что, наверное, "Карпаты" рассчитывали на какую-то такую адекватную зарплату для игрока первой лиги, а Бланко едва не запросил там под 50 тысяч в месяц. Ну и там очень огромные подъемные", — сказал Спиваковский.

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