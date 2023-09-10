Бланко хотел в "Карпатах" одну из самых больших зарплат в Украине
Покинувший "Днепр-1" аргентинский полузащитник Доминго Бланко мог оказаться в Первой лиге. Футболист вел переговоры со львовскими "Карпатами".
Однако игрок отпугнул клуб требованиями по зарплате, сообщило ТаТоТаке.
Ранее "Днепр-1" ваылетел из еврокубков, из-за чего команда вернулась из Ужгорода в родной Днепр. Бланко стал одним из футболистов, которые не захотели ехать в почти прифронтовой город.
Бланко хотел стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Первой лиги
По информации журналиста Михаила Спиваковского, "Днепр-1" понимал, что Бланко не останется и поэтому санкционировал переговоры футболиста с "Карпатами". К тому же в клубе надеялись получить от такого перехода хоть какие-то средства.
Однако переговоры завершились после того, как Бланко потребовал под 50 тысяч долларов ежемесячной зарплаты и огромные подъемные.
"По моей информации, там застопорилось все на стадии переговоров между игроком и клубом.
Потому что, наверное, "Карпаты" рассчитывали на какую-то такую адекватную зарплату для игрока первой лиги, а Бланко едва не запросил там под 50 тысяч в месяц. Ну и там очень огромные подъемные", — сказал Спиваковский.
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