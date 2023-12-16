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Блогер Джейк Пол красиво нокаутував професійного боксера — відео

16 грудня 2023 09:29
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Агабекян Карен
редактор
Блогер Джейк Пол красиво нокаутував професійного боксера — відео
Аугуст — Джейк Пол. Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Орландо, США відбулося велике боксерське шоу , в рамках якого виступив YouTube-блогер Джейк Пол. Суперником американця став професійний боксер Андре Аугуст.

Незважаючи на досвід суперника, Полу вдалося його нокаутувати у першому раунді, повідомив портал Новини LIVE.

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Зазначимо, що поєдинок пройшов у першій важкій вазі — до 90,7 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DAZN Boxing (@daznboxing)

Як пройшов бій Пол — Аугуст

Джейк здивував з перших хвилин поєдинку, оскільки не стояв перед опонентом, швидко рухався на ногах і активно використовував джеб. Аугуст у відповідь багато застоювався перед блогером та пропускав удари.

Попри низьку активність Аугуста, йому в одному з епізодів вдалося потрясти Джейка правим хуком. Проте блогер швидко відновився.

Потім Август спробував зайняти центр рингу, але пропустив контратаку, а після апперкоту впав — нокаут.

Пол виграв свій восьмий професійний бій і в п'ятому він переміг нокаутом. Також у Джейка в пасиві є поразка від Томмі Ф'юрі.

Аугуст програв другий бій у кар'єрі. При цьому він має 10 перемог, 5 нокаутів, і одну нічию.

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