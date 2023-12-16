Блогер Джейк Пол красиво нокаутировал профессионального боксера — видео

Аугуст — Джейк Пол. Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

В Орландо, США состоялось большое боксерского шоу, в рамках которого выступил YouTube-блогер Джейк Пол. Соперником американца стал профессиональный боксер Андре Аугуст.

Несмотря на опыт соперника, Полу удалось его нокаутировать в первом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что поединок прошел в первом тяжелом весе — до 90,7 кг.

Как прошел бой Пол — Аугуст

Джейк удивил с первых минут поединка, поскольку не стоял перед оппонентом, резво двигался на ногах и активно использовал джеб. Аугуст в ответ много застаивался перед блогером и пропускал удары.

Несмотря на низкую активность Аугуста, ему в одном из эпизодов удалось потрясти Джейка правым хуком. Однако блогер быстро восстановился.

Затем Аугуст попытался занять центр ринга, но пропустил контратаку, а после апперкота упал — нокаут.

Пол выиграл свой восьмой профессиональный бой и в пятом он победил нокаутом. Также у Джейка в пассиве есть поражение от Томми Фьюри.

Аугуст проиграл второй бой в карьере. При этом у него 10 побед, 5 нокаутом, и одна ничья.

Напомним, Миколенко получил травму — что известно.

УЕФА снова наказал сборную Украины за расизм болельщиков.

Хорошие новости для Лунина подтвердил авторитетный испанский источник.

Александр Зинченко тянет "Арсенал" вниз, — экс-игрок сборной Англии раскритиковал украинца.

Донецкий "Шахтер" узнал о возможных соперниках в плей-офф ЛЕ — среди них "Рома" и "Спортинг".