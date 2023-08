Блогер Джейк Пол переміг зірку UFC Нейта Діаса у боксерському поєдинку

Джейк Пол і Нейт Діас. Фото: DAZN

У Далласі відбулося велике боксерське шоу. У головній події популярний блогер Джейк Пол зустрівся з колишнім бійцем UFC Нейтом Діасом.

Цікаво, що для Джейка це був восьмий поєдинок у боксі, тоді як Діас дебютував у цьому виді єдиноборств, повідомив портал Новини.LIVE.

У своєму останньому поєдинку Пол уперше зустрівся проти справжнього боксера та програв. Томмі Ф'юрі виграв рішенням суддів. Більшість своїх боїв на рингу Джейк провів проти ветеранів з MMA, з яких тільки 46-річний Андерсон Сілва був ударником.

Пол дуже яскраво з'явився у чаші стадіону, в'їхавши туди на справжньому танку.

Не менш войовничо Джейк почав сам бій, накинувшись на суперника і кілька разів його потряс. Діасу у цій ситуації пощастило дожити до гонгу.

WHAT A ROUND FOR JAKE



Watch #PaulDiaz Live on DAZN PPV NOW ON https://t.co/Yb1DVnmSYA @jakepaul | @natediaz209 | @mostvpromotions | @realfightinc | @celsiusofficial | #CELSIUSLiveFit | #CELSIUSBrandPartner pic.twitter.com/SszfFhsNHX