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Блогер Джейк Пол переміг зірку UFC Нейта Діаса у боксерському поєдинку

6 серпня 2023 09:08
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Агабекян Карен
редактор
Блогер Джейк Пол переміг зірку UFC Нейта Діаса у боксерському поєдинку
Джейк Пол і Нейт Діас. Фото: DAZN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Далласі відбулося велике боксерське шоу. У головній події популярний блогер Джейк Пол зустрівся з колишнім бійцем UFC Нейтом Діасом.

Цікаво, що для Джейка це був восьмий поєдинок у боксі, тоді як Діас дебютував у цьому виді єдиноборств, повідомив портал Новини.LIVE.

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У своєму останньому поєдинку Пол уперше зустрівся проти справжнього боксера та програв. Томмі Ф'юрі виграв рішенням суддів. Більшість своїх боїв на рингу Джейк провів проти ветеранів з MMA, з яких тільки 46-річний Андерсон Сілва був ударником.

 

 

Танк та не яскравий бій

Пол дуже яскраво з'явився у чаші стадіону, в'їхавши туди на справжньому танку.

Не менш войовничо Джейк почав сам бій, накинувшись на суперника і кілька разів його потряс. Діасу у цій ситуації пощастило дожити до гонгу.

 

 

Конкурентніше пройшов другий раунд, в якому Нейт почав намагатися відбиватися. При цьому Діас не соромився клінчувати, а потім пресингувати. Пол у відповідь переважно працював на дистанції і робить це дуже успішно.

У четвертому раунді боксери вплуталися в бійку на ближній дистанції, де перевага у Діаса. У п'ятій трихвилинці Джейк своїм лівим хуком відправив ветерана на підлогу — нокдаун.

 

 

 

У шостому та сьомому раунді за рахунок свого тиску Діас виглядав цікавіше. Звісно, в епізодах, коли бій не відбувався на дальній дистанції. Тільки у восьмій трихвилинці знову ініціативу перехопив блогер, який зміг нав'язати супернику бокс на джебі.

В останніх двох раундах стало помітно, що Пол вимотаний і в ці епізоди Діас виглядав краще. У 10-му Джейк провів непогану атаку, але він не зміг достроково перемогти.

Підсумок: після 10 раундів судді віддали перемогу Полу: 97-92, 98-91 та 98-91.

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