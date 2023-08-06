Блогер Джейк Пол переміг зірку UFC Нейта Діаса у боксерському поєдинку

Джейк Пол і Нейт Діас. Фото: DAZN

У Далласі відбулося велике боксерське шоу. У головній події популярний блогер Джейк Пол зустрівся з колишнім бійцем UFC Нейтом Діасом.

Цікаво, що для Джейка це був восьмий поєдинок у боксі, тоді як Діас дебютував у цьому виді єдиноборств, повідомив портал Новини.LIVE.

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У своєму останньому поєдинку Пол уперше зустрівся проти справжнього боксера та програв. Томмі Ф'юрі виграв рішенням суддів. Більшість своїх боїв на рингу Джейк провів проти ветеранів з MMA, з яких тільки 46-річний Андерсон Сілва був ударником.

Танк та не яскравий бій

Пол дуже яскраво з'явився у чаші стадіону, в'їхавши туди на справжньому танку.

Не менш войовничо Джейк почав сам бій, накинувшись на суперника і кілька разів його потряс. Діасу у цій ситуації пощастило дожити до гонгу.

Конкурентніше пройшов другий раунд, в якому Нейт почав намагатися відбиватися. При цьому Діас не соромився клінчувати, а потім пресингувати. Пол у відповідь переважно працював на дистанції і робить це дуже успішно.

У четвертому раунді боксери вплуталися в бійку на ближній дистанції, де перевага у Діаса. У п'ятій трихвилинці Джейк своїм лівим хуком відправив ветерана на підлогу — нокдаун.

Jake Paul drops Diaz in Round 5 #PaulDiaz pic.twitter.com/ArAuab7BVh — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) August 6, 2023

У шостому та сьомому раунді за рахунок свого тиску Діас виглядав цікавіше. Звісно, в епізодах, коли бій не відбувався на дальній дистанції. Тільки у восьмій трихвилинці знову ініціативу перехопив блогер, який зміг нав'язати супернику бокс на джебі.

В останніх двох раундах стало помітно, що Пол вимотаний і в ці епізоди Діас виглядав краще. У 10-му Джейк провів непогану атаку, але він не зміг достроково перемогти.

Підсумок: після 10 раундів судді віддали перемогу Полу: 97-92, 98-91 та 98-91.

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