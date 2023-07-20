Усик действительно сыграет в УПЛ: обещание президента "Полесья"

Денисов и Усик. Фото: instagram.com/alexander_denysov_/

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сможет сыграть в футбол в рамках украинской Премьер-лиги (УПЛ). Спортсмен мечтает выйти на поле в официальном матче.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич пообещал выполнить мечту боксера, сообщает официальный сайт клуба.

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Усик, Кличко и Денисов. Фото: instagram.com/alexander_denysov_/

Что говорят в "Полесье" об Усике?

Президент клуба Геннадий Буткевич ставит работу Александра Усика на тренировках в пример профессиональным футболистам. Его приятно удивил подход к делу известного спортсмена, который уверенно работает ради достижения своей цели. Буткевич пообещал, что мечта Усика сыграть в профессиональный футбол сбудется.

Директор "Полесья" по маркетингу Александр Денисов поблагодарил боксера за сотрудничество с футбольным клубом. Он назвал подписание контракта с Усиком "беспрецедентной историей".

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