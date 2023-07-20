Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик действительно сыграет в УПЛ: обещание президента "Полесья" arrow

Усик действительно сыграет в УПЛ: обещание президента "Полесья"

20 июля 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик действительно сыграет в УПЛ: обещание президента "Полесья"
Денисов и Усик. Фото: instagram.com/alexander_denysov_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сможет сыграть в футбол в рамках украинской Премьер-лиги (УПЛ). Спортсмен мечтает выйти на поле в официальном матче. 

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич пообещал выполнить мечту боксера, сообщает официальный сайт клуба. 

Читайте также:

Боксер Александр Усик подписал с "Полесьем" соглашение о сотрудничестве сроком на год. Спортсмен не только будет помогать футбольному клубу, но и сам выйдет на поле. 

Усик, Кличко и Денисов
Усик, Кличко и Денисов. Фото: instagram.com/alexander_denysov_/

Что говорят в "Полесье" об Усике? 

Президент клуба Геннадий Буткевич ставит работу Александра Усика на тренировках в пример профессиональным футболистам. Его приятно удивил подход к делу известного спортсмена, который уверенно работает ради достижения своей цели. Буткевич пообещал, что мечта Усика сыграть в профессиональный футбол сбудется. 

Директор "Полесья" по маркетингу Александр Денисов поблагодарил боксера за сотрудничество с футбольным клубом. Он назвал подписание контракта с Усиком "беспрецедентной историей". 

Напомним, Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Полузащитник Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Мбаппе согласовал контракт с "Реалом": что известно. 

"Манчестер Сити" заменит Махреза лидером "Барселоны"

Сидорчук может уйти из "Динамо" и продолжить карьеру за рубежом.  

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз