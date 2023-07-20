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Усик справді зіграє в УПЛ: обіцянка президента "Полісся"

20 липня 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик справді зіграє в УПЛ: обіцянка президента "Полісся"
Денисов та Усик. Фото: instagram.com/alexander_denysov_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зможе зіграти у футбол у рамках української Прем'єр-ліги (УПЛ). Спортсмен має на меті вийти на поле в офіційному матчі.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич пообіцяв здійснити мрію боксера, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Боксер Олександр Усик підписав із "Поліссям" угоду про співпрацю терміном на рік. Спортсмен не лише допомагатиме футбольному клубу, а й сам вийде на поле.

Усик, Кличко та Денисов
Усик, Кличко та Денисов. Фото: instagram.com/alexander_denysov_/

Що кажуть у "Поліссі" про Усика?

Президент клубу Геннадій Буткевич ставить роботу Олександра Усика на тренуваннях на приклад професійних футболістів. Його приємно здивував підхід до справи відомого спортсмена, котрий впевнено працює задля досягнення своєї мети. Буткевич пообіцяв, що мрія Усика зіграти у професійний футбол здійсниться.

Директор "Полісся" з маркетингу Олександр Денисов подякував боксеру за співпрацю з футбольним клубом. Він назвав підписання контракту з Усиком "безпрецедентною історією".

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