Блогер Джейк Пол победил звезду UFC Нэйта Диаса в боксерском поединке

Джейк Пол и Нэйт Диас. Фото: DAZN

В Далласе состоялось большое боксерское шоу. В главном событии популярный блогер Джейк Пол встретился с бывшим бойцом UFC Нэйтом Диасом.

Интересно, что для Джейка это был восьмой боксерский поединок, тогда как Диас дебютировал в этом виде единоборств, сообщил портал Новини.LIVE.

В своем последнем поединке Пол впервые встретился против настоящего боксера и проиграл. Томми Фьюри выиграл решением судей. Большинство своих боев на ринге Джейк провел против престарелых бойцов MMA, из которых только 46-летний Андерсон Силва был ударником.

Пол очень ярко появился в чаше стадиона, въехав туда на настоящем танке.

Не менее воинственно Джейк начал сам бой, набросившись на соперника и несколько раз его потряс. Диасу в этой ситуации повезло дожить до гонга.

WHAT A ROUND FOR JAKE



Watch #PaulDiaz LIVE on DAZN PPV NOW ON https://t.co/Yb1DVnmSYA @jakepaul | @natediaz209 | @mostvpromotions | @realfightinc | @celsiusofficial | #CELSIUSLiveFit | #CELSIUSBrandPartner pic.twitter.com/SszfFhsNHX