Блогер Джейк Пол победил звезду UFC Нэйта Диаса в боксерском поединке

Джейк Пол и Нэйт Диас. Фото: DAZN

В Далласе состоялось большое боксерское шоу. В главном событии популярный блогер Джейк Пол встретился с бывшим бойцом UFC Нэйтом Диасом.

Интересно, что для Джейка это был восьмой боксерский поединок, тогда как Диас дебютировал в этом виде единоборств, сообщил портал Новини.LIVE.

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В своем последнем поединке Пол впервые встретился против настоящего боксера и проиграл. Томми Фьюри выиграл решением судей. Большинство своих боев на ринге Джейк провел против престарелых бойцов MMA, из которых только 46-летний Андерсон Силва был ударником.

Танк и невзрачный бой

Пол очень ярко появился в чаше стадиона, въехав туда на настоящем танке.

Не менее воинственно Джейк начал сам бой, набросившись на соперника и несколько раз его потряс. Диасу в этой ситуации повезло дожить до гонга.

Более конкурентно прошел второй раунд, в котором Нэйт начал пытаться отбиваться. При этом Диас не стесняется клинчевать, а затем и прессинговать. Пол в ответ в основном работает на дистанции и делает это очень успешно.

В четвертом раунде раунде боксеры ввязались в драку на ближней дистанции, где преимущество у Диаса. В пятой трехминутке Джейк своим левым хуком отправил ветерана на настил — нокдаун.

Jake Paul drops Diaz in Round 5 #PaulDiaz pic.twitter.com/ArAuab7BVh — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) August 6, 2023

В шестом и седьмом раунде за счет своего давления Диас смотрелся интереснее. Конечно, в эпизодах, когда бой не проходил на дальней дистанции. Только в восьмой трехминутке снова инициативу перехватил блогер, который смог навязать сопернику бокс на джебе.

В последних двух раундах стало заметно, что Пол измотан и в эти эпизоды Диас выглядел лучше. В 10-м у Джейка была неплохая атака, но он не смог досрочно победить.

Итог: после 10 раундов судьи отдали победу Полу: 97-92, 98-91 и 98-91.

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