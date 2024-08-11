Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Богачук двічі відправив Ортіса в нокдаун, але програв arrow

Богачук двічі відправив Ортіса в нокдаун, але програв

11 серпня 2024 07:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сергій Богачук спірно програв Верджилу Ортісу у бою за титул WBC
Верджіл Ортіс та Сергій Богачук. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу за участі українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука. Суперником українця став непереможний та перспективний американець Верджил Ортіс.

Бій завершився перемогою Ортіса, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

На кону був титул тимчасового чемпіона WBC, яким володів Богачук.

Бій Ортіс — Богачук

Боксери вже в першому раунді показали яскравий бій з обмінами ударами. В таких епізодах за рахунок точності Ортіс виглядав краще, оскільки ще й був швидше, потужніше та добре в захисті.

При цьому на початку бою Богачук навіть відправив суперника на настил, але рефері не зафіксував нокдаун. Пізніше члени атлетичної комісії передивилися повтор епізоду та його все ж таки зарахували нокдаун у першому раунді.

Ортіс в наступних раундах краще виглядав ніж українець та перебивав його завдяки своїй швидкості та техніці.

Після екватору Ортіс більше втомився, а в восьмому раунді опинився в нокдауні. Богачук пробив лівий боковий і американець торкнувся рукавичкою підлоги.

Богачук намагався добити американця і в ринзі почався яскравий "махач". Сергій навіть пропустив удар і сам ледь не впав.

В кінцівці поєдинку Ортіс боксував другим номером, щоб його все ж таки українець не нокаутував лакі-панчем.

За підсумкам дуже класного поєдинку судді віддали перемогу Ортісу: 113-113, 114-112, 114-112.

Нагадаємо, українська гімнастка заплакала та заявила про завершення кар'єри після поразки на Олімпіаді-2024.

Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.

Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі.

Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не схотів виступати за збірну України.

бокс Сергій Богачук професійний бокс українські боксери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:48 Ракетний удар по Київщині — під завалами житлового будинку знайшли загиблого батька з сином

07:45 Богачук двічі відправив Ортіса в нокдаун, але програв

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП зафіксовано великі затори

07:21 На Рівненщині шахрай ошукав людей на майже 100 тисяч гривень — як його покарав суд

07:15 Збірна США з баскетболу обіграла команду Франції в фіналі Олімпійських ігор

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

07:01 Шахраї вкрали у жінки 10 тис. доларів через Приват24 — як відреагував банк

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у серпні

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:13 Представникам ЛГБТ можуть заборонити водити авто — у РФ хочуть прийняти "скрєпний" закон

06:10 Невиплачена пенсія — як отримати виплати за родича в Україні

07:48 Ракетний удар по Київщині — під завалами житлового будинку знайшли загиблого батька з сином

07:45 Богачук двічі відправив Ортіса в нокдаун, але програв

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП зафіксовано великі затори

07:21 На Рівненщині шахрай ошукав людей на майже 100 тисяч гривень — як його покарав суд

07:15 Збірна США з баскетболу обіграла команду Франції в фіналі Олімпійських ігор

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

07:01 Шахраї вкрали у жінки 10 тис. доларів через Приват24 — як відреагував банк

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у серпні

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:13 Представникам ЛГБТ можуть заборонити водити авто — у РФ хочуть прийняти "скрєпний" закон

06:10 Невиплачена пенсія — як отримати виплати за родича в Україні

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин