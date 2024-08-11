Сергій Богачук спірно програв Верджилу Ортісу у бою за титул WBC

Верджіл Ортіс та Сергій Богачук. Фото: скриншот

У Лас-Вегасі відбулося боксерське шоу за участі українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука. Суперником українця став непереможний та перспективний американець Верджил Ортіс.

Бій завершився перемогою Ортіса, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бій Ортіс — Богачук

Боксери вже в першому раунді показали яскравий бій з обмінами ударами. В таких епізодах за рахунок точності Ортіс виглядав краще, оскільки ще й був швидше, потужніше та добре в захисті.

При цьому на початку бою Богачук навіть відправив суперника на настил, але рефері не зафіксував нокдаун. Пізніше члени атлетичної комісії передивилися повтор епізоду та його все ж таки зарахували нокдаун у першому раунді.

Ортіс в наступних раундах краще виглядав ніж українець та перебивав його завдяки своїй швидкості та техніці.

Після екватору Ортіс більше втомився, а в восьмому раунді опинився в нокдауні. Богачук пробив лівий боковий і американець торкнувся рукавичкою підлоги.

Богачук намагався добити американця і в ринзі почався яскравий "махач". Сергій навіть пропустив удар і сам ледь не впав.

В кінцівці поєдинку Ортіс боксував другим номером, щоб його все ж таки українець не нокаутував лакі-панчем.

За підсумкам дуже класного поєдинку судді віддали перемогу Ортісу: 113-113, 114-112, 114-112.

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