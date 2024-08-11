Сергей Богачук спорно проиграл Верджилу Ортису в бою за титул WBC

Богачук дважды отправил Ортиса в нокдаун, но проиграл
В Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу с участием украинского боксера первого среднего веса Сергея Богачука. Соперником украинца стал непобедимый и перспективный американец Верджил Ортис.
Бой завершился победой Ортиса, сообщил портал Новини.LIVE.
На кону был титул временного чемпиона WBC, которым владел Богачук.
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Бой Ортис — Богачук
Боксеры уже в первом раунде показали яркое сражение с обменами ударами. В таких эпизодах за счет точности Ортис выглядел лучше, поскольку был проворнее, мощнее и хорошо в защите.
Однако в начале боя Богачук даже отправил соперника на настил, но рефери не зафиксировал нокдаун. Позже члены атлетической комиссии пересмотрели повтор эпизода и все же засчитали нокдаун в первом раунде.
Ортис в следующих раундах лучше выглядел, чем украинец, и перебивал его благодаря своей скорости и технике.
После экватора Ортис больше устал, а в восьмом раунде оказался в нокдауне. Богачук пробил левый боковой и американец коснулся перчатки пола.
Богачук пытался добить американца и в ринге начался яркий "махач". Сергей даже пропустил удар и сам чуть не свалился.
В концовке поединка Ортис боксировал вторым номером, чтобы его украинец не нокаутировал его лаки-панчем.
По итогам очень классного поединка судьи отдали победу Ортису: 113-113, 114-112, 114-112.
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