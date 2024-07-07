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Богачук получил поединок — официально объявлен бой с Ортисом

7 июля 2024 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Сергей Богачук против Верджила Ортиса: бой за титул WBC в Лас-Вегасе
Постер поединка Богачук — Ортис. Фото: x.com/OscarDeLaHoya
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Временный" чемпион первого среднего веса украинец Сергей Богачук узнал имя следующего соперника. Также известны дата и место боя.

Об этом сообщил промоутер Оскар де ла Хойя в соцсетях.

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Богачук проведет бой против ранее не знавшего горечь поражения американцем Верджилом Ортисом.

Оппонент украинца за свою карьеру выиграл нокаутами 21 поединок из 21 и ни разу не проигрывал.

Поединок Богачук — Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе.

Изначально поединок планировали провести 3 августа, но затем перенесли на неделю из-за неназванных причин.

Богачук за свою карьеру выиграл 24 боя, 23 нокаутами, и в одном поединке проиграл.

Богачук в марте текущего года решением судей выиграл "временный" чемпионский титул WBC в поединке против грозного нокаутера Брайана Мендосы. Ортис боксировал в апреле с Томасом Дулорме и победил нокаутом.

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