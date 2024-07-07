Сергей Богачук против Верджила Ортиса: бой за титул WBC в Лас-Вегасе

Постер поединка Богачук — Ортис. Фото: x.com/OscarDeLaHoya

"Временный" чемпион первого среднего веса украинец Сергей Богачук узнал имя следующего соперника. Также известны дата и место боя.

Об этом сообщил промоутер Оскар де ла Хойя в соцсетях.

Читайте также:

Las Vegas let’s go!!!!! World title @VergilOrtiz pic.twitter.com/zCuLftvTfJ — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 7, 2024

Богачук сразится с самым сильным соперником в карьере

Богачук проведет бой против ранее не знавшего горечь поражения американцем Верджилом Ортисом.

Оппонент украинца за свою карьеру выиграл нокаутами 21 поединок из 21 и ни разу не проигрывал.

Поединок Богачук — Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе.

Изначально поединок планировали провести 3 августа, но затем перенесли на неделю из-за неназванных причин.

Богачук за свою карьеру выиграл 24 боя, 23 нокаутами, и в одном поединке проиграл.

Богачук в марте текущего года решением судей выиграл "временный" чемпионский титул WBC в поединке против грозного нокаутера Брайана Мендосы. Ортис боксировал в апреле с Томасом Дулорме и победил нокаутом.

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.

Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира.

Яремчук перейдет в клуб одного из самых популярных чемпионатов Европы.

Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

"Полесье" подпишет известного игрока "Динамо" — о ком речь.

"Манчестер Сити" вскоре начнет переговоры по голкиперу сборной Украины.