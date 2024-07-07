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Богачук отримав поєдинок — офіційно оголошено бій із Ортисом

7 липня 2024 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Сергій Богачук проти Верджіла Ортіса: бій за титул WBC у Лас-Вегасі
Постер поєдинку Богачук – Ортіс. Фото: x.com/OscarDeLaHoya
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Тимчасовий" чемпіон першої середньої ваги українець Сергій Богачук дізнався про ім'я наступного суперника. Також відомі дата та місце бою.

Про це повідомив промоутер Оскар де ла Хойя у соцмережах.

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Богачук проведе бій проти боксера, що раніше не знав гіркоти поразок, американцем Верджилом Ортісом.

Опонент українця за свою кар'єру виграв нокаутами 21 поєдинок із 21 і жодного разу не програвав.

Поєдинок Богачук — Ортіс відбудеться 10 серпня у Лас-Вегасі.

Спочатку поєдинок планували провести 3 серпня, але згодом перенесли на тиждень через неназвані причини.

Богачук за свою кар'єру виграв 24 бої, 23 нокаутами, та в одному поєдинку програв.

Богачук у березні поточного року рішенням суддів виграв "тимчасовий" чемпіонський титул WBC у поєдинку проти грізного нокаутера Брайана Мендоси. Ортіс боксував у квітні з Томасом Дулорме та переміг нокаутом.

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