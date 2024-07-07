Сергій Богачук проти Верджіла Ортіса: бій за титул WBC у Лас-Вегасі

Богачук отримав поєдинок — офіційно оголошено бій із Ортисом
"Тимчасовий" чемпіон першої середньої ваги українець Сергій Богачук дізнався про ім'я наступного суперника. Також відомі дата та місце бою.
Про це повідомив промоутер Оскар де ла Хойя у соцмережах.
Las Vegas let's go!!!!! World title @VergilOrtiz pic.twitter.com/zCuLftvTfJ- Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 7, 2024
Богачук побореться з найсильнішим суперником у кар'єрі
Богачук проведе бій проти боксера, що раніше не знав гіркоти поразок, американцем Верджилом Ортісом.
Опонент українця за свою кар'єру виграв нокаутами 21 поєдинок із 21 і жодного разу не програвав.
Поєдинок Богачук — Ортіс відбудеться 10 серпня у Лас-Вегасі.
Спочатку поєдинок планували провести 3 серпня, але згодом перенесли на тиждень через неназвані причини.
Богачук за свою кар'єру виграв 24 бої, 23 нокаутами, та в одному поєдинку програв.
Богачук у березні поточного року рішенням суддів виграв "тимчасовий" чемпіонський титул WBC у поєдинку проти грізного нокаутера Брайана Мендоси. Ортіс боксував у квітні з Томасом Дулорме та переміг нокаутом.
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