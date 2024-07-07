Сергій Богачук проти Верджіла Ортіса: бій за титул WBC у Лас-Вегасі

Постер поєдинку Богачук – Ортіс. Фото: x.com/OscarDeLaHoya

"Тимчасовий" чемпіон першої середньої ваги українець Сергій Богачук дізнався про ім'я наступного суперника. Також відомі дата та місце бою.

Про це повідомив промоутер Оскар де ла Хойя у соцмережах.

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Las Vegas let's go!!!!! World title @VergilOrtiz pic.twitter.com/zCuLftvTfJ - Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 7, 2024

Богачук побореться з найсильнішим суперником у кар'єрі

Богачук проведе бій проти боксера, що раніше не знав гіркоти поразок, американцем Верджилом Ортісом.

Опонент українця за свою кар'єру виграв нокаутами 21 поєдинок із 21 і жодного разу не програвав.

Поєдинок Богачук — Ортіс відбудеться 10 серпня у Лас-Вегасі.

Спочатку поєдинок планували провести 3 серпня, але згодом перенесли на тиждень через неназвані причини.

Богачук за свою кар'єру виграв 24 бої, 23 нокаутами, та в одному поєдинку програв.

Богачук у березні поточного року рішенням суддів виграв "тимчасовий" чемпіонський титул WBC у поєдинку проти грізного нокаутера Брайана Мендоси. Ортіс боксував у квітні з Томасом Дулорме та переміг нокаутом.

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