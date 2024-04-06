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Богачук повідомив, що хоче провести наступний бій в Україні

6 квітня 2024 09:30
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Богачук повідомив, що хоче провести наступний бій в Україні
Сергій Богачук. Фото: WBC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Володар тимчасового титулу WBC у першій середній вазі Сергій Богачук після перемоги над Браяном Мендосою поділився своїми подальшими планами. Боксер планує найближчий бій провести в Україні.

Про це повідомляє Boxing Scene, передає Новини.LIVE.

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"Я не знаю, хто наступний? Мені потрібні чемпіони. Мені потрібні найкращі боксери. Я повинен битися з найкращими бійцями. Мені потрібні титули... мені потрібні всі титули", — сказав Сергій. 

Богачук націлився на чотири титули

За словами спортсмена, він має намір битися за повноцінний пояс WBC

"Я не відчуваю себе чемпіоном, не знаю чому. Можливо, це станеться пізніше, коли буду володіти чотирма титулами. Я хочу битися в Україні, але зараз це неможливо через війну. Я хочу показати українцям свій бокс", — каже Богачук.

Сергій Богачук (24-1, 23 КО) в бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в першій середній вазі переміг Браяна Мендозу.

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Україна
бокс
Сергій Богачук
українські боксери

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