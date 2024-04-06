Богачук повідомив, що хоче провести наступний бій в Україні

Сергій Богачук. Фото: WBC

Володар тимчасового титулу WBC у першій середній вазі Сергій Богачук після перемоги над Браяном Мендосою поділився своїми подальшими планами. Боксер планує найближчий бій провести в Україні.

Про це повідомляє Boxing Scene, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Я не знаю, хто наступний? Мені потрібні чемпіони. Мені потрібні найкращі боксери. Я повинен битися з найкращими бійцями. Мені потрібні титули... мені потрібні всі титули", — сказав Сергій.

Богачук націлився на чотири титули

За словами спортсмена, він має намір битися за повноцінний пояс WBC

"Я не відчуваю себе чемпіоном, не знаю чому. Можливо, це станеться пізніше, коли буду володіти чотирма титулами. Я хочу битися в Україні, але зараз це неможливо через війну. Я хочу показати українцям свій бокс", — каже Богачук.

Український боксер Сергій Богачук здобув перемогу одностайним рішенням суддів над американцем Браяном Мендосою у Лас-Вегасі.



Судді нарахували перевагу боксера з Вінниці 118-110 та двічі по 117-111.28-річний Богачук став володарем титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBС. pic.twitter.com/dnhdUhwQ8i — Олег Володарський (@volodarskijo) March 31, 2024

Сергій Богачук (24-1, 23 КО) в бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в першій середній вазі переміг Браяна Мендозу.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

У "Шахтарі" новий скандал — Срна уподобав проросійський пост Кафу.

Зінченко зізнався, що зробить, якщо отримає повістку від ТЦК.

Супряга розповів, в який клуб перейде з "Динамо".