Богачук сообщил, что хочет провести следующий бой в Украине

Сергей Богачук. Фото: WBC

Обладатель временного титула WBC в первом среднем весе Сергей Богачук после победы над Брайаном Мендосой поделился своими дальнейшими планами. Боксер планирует ближайший бой провести в Украине.

Об этом сообщает Boxing Scene , передает Новини.LIVE.

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"Я не знаю, кто следующий? Мне нужны чемпионы. Мне нужны лучшие боксеры. Я должен сражаться с лучшими бойцами. Мне нужны титулы... мне нужны все титулы", — сказал Сергей.

Богачук нацелился на четыре титула

По словам спортсмена, он намерен сражаться за полноценный пояс WBC.

"Я не чувствую себя чемпионом, не знаю почему. Возможно, это произойдет позже, когда буду обладать четырьмя титулами. Я хочу драться в Украине, но сейчас это невозможно из-за войны. Я хочу показать украинцам свой бокс", — говорит Богачук.

Украинский боксер Сергей Богачук одержал победу единодушным решением судей над американцем Брайаном Мендосой в Лас-Вегасе.



Судьи насчитали преимущество боксера из Винницы 118-110 и дважды по 117-111.28-летний Богачук стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBС. pic.twitter.com/dnhdUhwQ8i – Олег Володарский (@volodarskijo) March 31, 2024

Сергей Богачук (24-1, 23 КО) в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе победил Брайана Мендозу.

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