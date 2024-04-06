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Богачук сообщил, что хочет провести следующий бой в Украине

6 апреля 2024 09:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Богачук сообщил, что хочет провести следующий бой в Украине
Сергей Богачук. Фото: WBC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Обладатель временного титула WBC в первом среднем весе Сергей Богачук после победы над Брайаном Мендосой поделился своими дальнейшими планами. Боксер планирует ближайший бой провести в Украине.

Об этом сообщает Boxing Scene , передает Новини.LIVE.

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"Я не знаю, кто следующий? Мне нужны чемпионы. Мне нужны лучшие боксеры. Я должен сражаться с лучшими бойцами. Мне нужны титулы... мне нужны все титулы", — сказал Сергей.

Богачук нацелился на четыре титула

По словам спортсмена, он намерен сражаться за полноценный пояс WBC.

"Я не чувствую себя чемпионом, не знаю почему. Возможно, это произойдет позже, когда буду обладать четырьмя титулами. Я хочу драться в Украине, но сейчас это невозможно из-за войны. Я хочу показать украинцам свой бокс", — говорит Богачук.

Сергей Богачук (24-1, 23 КО) в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе победил Брайана Мендозу.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

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Украина
бокс
Сергей Богачук
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