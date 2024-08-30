Бойко збирається завершити ігрову кар'єру в Динамо

Денис Бойко перед тренуванням. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Колишній голкіпер збірної України Денис Бойко наприкінці минулого сезону пішов із "Полісся", за який грав лише рік. Досвідчений футболіст поки що не знайшов собі новий клуб.

Ветеран українського футболу не збирається завершувати кар'єру найближчим часом, повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольота".

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Денис Бойко після відходу з житомирського "Полісся" має інші варіанти для продовження кар'єри. Зокрема, 36-річний голкіпер може перейти до "Вереса" або одеського "Чорноморця". Також на воротаря претендує молдавський "Шериф". Однак футболісти поки що не вдалося домовитися про підписання контракту з цими клубами.

Денис Бойко у відпустці. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Де Бойко хоче грати

Головною причиною, через яку колишній голкіпер збірної України досі залишається без клубу, є високі вимоги воротаря із зарплати. Саме з цієї причини й житомирське "Полісся" не почало продовжувати з ним контракт.

Денис Бойко є вихованцем київського "Динамо". Протягом своєї кар'єри він неодноразово орендував інші клуби, зокрема з Іспанії та Туреччини. Але сам голкіпер хотів би закінчити кар'єру саме у київському клубі. Він згоден на роль дублера чи тренера для інших воротарів "Динамо". Однак поки що така пропозиція не надходила.

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