Бойко собирается завершить игровую карьеру в Динамо

Денис Бойко перед тренировкой. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко в конце прошлого сезона ушел из "Полесья", за который играл всего год. Опытный футболист пока не нашел себе новый клуб.

Ветеран украинского футбола не собирается завершать карьеру в ближайшее время, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

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У Дениса Бойко после ухода из житомирского "Полесья" есть другие варианты для продолжения карьеры. В частности, 36-летний голкипер может перейти в "Верес" или одесский "Черноморец". Также на вратаря претендует молдавский "Шериф". Однако футболисты пока не удалось договориться о подписании контракта с этими клубами.

Денис Бойко на отдыхе. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Где Бойко хочет играть

Главной причиной, по которой бывший голкипер сборной Украины до сих пор остается без клуба, являются высокие требования вратаря по зарплате. Именно по этой причине и житомирское "Полесье" не стало продлевать с ним контракт.

Денис Бойко является воспитанником киевского "Динамо". В течение своей карьеры он неоднократно уходил в аренду в другие клубы, в том числе из Испании и Турции. Но сам голкипер хотел бы закончить карьеру именно в киевском клубе. Он согласен на роль дублера или тренера для других вратарей "Динамо". Однако пока такое предложение не поступало.

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