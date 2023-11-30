Бойкот Росії — Збірна Фінляндії з хокею готова пропустити Кубок світу

Збірна Фінляндії з хокею. Фото: Twitter/CompleteHkyNews

Переможці останньої Олімпіади збірна Фінляндії з хокею займає жорстку позицію та не братиме участі в Кубку світу, якщо до турніру буде допущена команда Росії. Команду з країни-404 намагаються повернути до міжнародних змагань представники НХЛ.

Про це повідомила газета Iltalehti, передає Новини.LIVE.

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Головна хокейна ліга, НХЛ, прагне ще одного чемпіонату світу. Канадський Sportsnet повідомив у зв'язку з Глобальною серією НХЛ, що проводиться у Швеції, що намір полягає в тому, щоб організувати турнір чотирьох країн уже 2025 року. Змагання, можливо, не називатиметься Кубком світу, але найкращі гравці з Фінляндії та Швеції, Канада та Сполучені Штати візьмуть участь.

НХЛ хотіла б включити Росію до міжнародних турнірів, але міжнародна федерація проти цього на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх. За словами комісара Гері Беттмена, участь Росії в запланованих НХЛ турнірах також здається скрутною "через політичну атмосферу та напруженість, викликану світовими конфліктами", пише ESPN.

Фінляндія готова чинити опір

За даними американських видань, країнами, які дають відсіч, є як мінімум Швеція та Фінляндія. Від фінської Асоціації хокею з шайбою надійшла інформація про те, що Фінляндія відмовилася брати участь у турнірі, якщо до нього буде включено Росію.

Скрін iltalehti

Таким чином Федерація хокею Фінляндії готова чинити опір участі Росії в міжнародних іграх та це заслуговує на похвалу.

"Війна в Україні триває, і Росія, як винуватець цього, переслідує Фінляндію за допомогою гібридних операцій. Зараз у жодному разі не відповідний час посилати Росії сигнал про те, що у спорті теж можуть бути друзі", — пише Вінські Віртаннен

Порушення правил насправді почалося у спортивному світі задовго до вторгнення, коли Росія протягом багатьох років ставилася до боротьби з допінгом у рукавичках та систематично вводила допінг своїм спортсменам.

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