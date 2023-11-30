Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Бойкот Росії — Збірна Фінляндії з хокею готова пропустити Кубок світу arrow

Бойкот Росії — Збірна Фінляндії з хокею готова пропустити Кубок світу

30 листопада 2023 21:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Бойкот Росії — Збірна Фінляндії з хокею готова пропустити Кубок світу
Збірна Фінляндії з хокею. Фото: Twitter/CompleteHkyNews
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Переможці останньої Олімпіади збірна Фінляндії з хокею займає жорстку позицію та не братиме участі в Кубку світу, якщо до турніру буде допущена команда Росії. Команду з країни-404 намагаються повернути до міжнародних змагань представники НХЛ.

Про це повідомила газета Iltalehti, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Головна хокейна ліга, НХЛ, прагне ще одного чемпіонату світу. Канадський Sportsnet повідомив у зв'язку з Глобальною серією НХЛ, що проводиться у Швеції, що намір полягає в тому, щоб організувати турнір чотирьох країн уже 2025 року. Змагання, можливо, не називатиметься Кубком світу, але найкращі гравці з Фінляндії та Швеції, Канада та Сполучені Штати візьмуть участь.

НХЛ хотіла б включити Росію до міжнародних турнірів, але міжнародна федерація проти цього на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх. За словами комісара Гері Беттмена, участь Росії в запланованих НХЛ турнірах також здається скрутною "через політичну атмосферу та напруженість, викликану світовими конфліктами", пише ESPN.

Фінляндія готова чинити опір

За даними американських видань, країнами, які дають відсіч, є як мінімум Швеція та Фінляндія. Від фінської Асоціації хокею з шайбою надійшла інформація про те, що Фінляндія відмовилася брати участь у турнірі, якщо до нього буде включено Росію.

хоккей
Скрін iltalehti

Таким чином Федерація хокею Фінляндії готова чинити опір участі Росії в міжнародних іграх та це заслуговує на похвалу. 

"Війна в Україні триває, і Росія, як винуватець цього, переслідує Фінляндію за допомогою гібридних операцій. Зараз у жодному разі не відповідний час посилати Росії сигнал про те, що у спорті теж можуть бути друзі", — пише Вінські Віртаннен

Порушення правил насправді почалося у спортивному світі задовго до вторгнення, коли Росія протягом багатьох років ставилася до боротьби з допінгом у рукавичках та систематично вводила допінг своїм спортсменам.

Миколенко готується піти з Евертона — у клубу нові проблеми

Шевченко стане головним тренером "Мілану".

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій. 

Кварацхелія зі скандалом піде з "Наполі" до відомого клубу.

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі