Сборная Финляндии по хоккею. Фото: Twitter/CompleteHkyNews

Победители последней Олимпиады сборная Финляндии по хоккею занимает жесткую позицию и не будет участвовать в Кубке мира, если к турниру будет допущена команда России. Команду из страны-404 пытаются вернуть в международные соревнования представители НХЛ.

Об этом сообщила газета Iltalehti, передает Новини.LIVE.

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Главная хоккейная лига, НХЛ, стремится к еще одному чемпионату мира. Канадский Sportsnet сообщил в связи с проводимой в Швеции Глобальной серией НХЛ, что намерение состоит в том, чтобы организовать турнир четырех стран уже в 2025 году. Соревнования, возможно, не будут называться Кубком мира, но лучшие игроки из Финляндии и Швеции, Канада и Соединенные Штаты примут участие.

НХЛ хотела бы включить Россию в международные турниры, но международная федерация против этого на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По словам комиссара Гэри Бэтмена, участие России в запланированных НХЛ турнирах также кажется затруднительным "из-за политической атмосферы и напряженности, вызванной мировыми конфликтами", пишет ESPN.

Финляндия готова сопротивляться

По данным американских изданий, странами, которые дают отпор, являются как минимум Швеция и Финляндия. От финской Ассоциации хоккея с шайбой поступила информация о том, что Финляндия отказалась участвовать в турнире, если в него будет включена Россия.

Скрин iltalehti

Таким образом Федерация хоккея Финляндии готова сопротивляться участию России в международных играх и это заслуживает похвалы.

"Война в Украине продолжается, и Россия, как виновник этого, преследует Финляндию с помощью гибридных операций. Сейчас ни в коем случае не подходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья", — пишет Вински Виртанен

Нарушение правил действительно началось в спортивном мире задолго до вторжения, когда Россия в течение многих лет относилась к борьбе с допингом в перчатках и систематически вводила допинг своим спортсменам.

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