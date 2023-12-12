Боксер Харциз готовий бити росіян на Олімпіаді

Ярослав Харциз перемагає Артема Айвазіді

Рішення МОК допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади викликало обурення серед українських спортсменів. Але окрім думок про необхідність бойкоту, з’являються коментарі про необхідність перемогти окупантів навіть у ринзі.

Про це заявив учасник Олімпійських ігор-2022 Ярослав Харциз в інтерв’ю NV, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"По настрою — не хотілося би їхати, якщо взяти до увагу всю ситуацію військову. Але якщо взяти спортивний дух і коли ти весь час готуєшся до Олімпіади, не поїхати на таке змагання через людей, які творять горе, то це також неправильно. В такій ситуації просто треба їхати і бити їх. Якесь таке подвійне відчуття", — каже боксер.

Терористи не мають брати участь у великому спорті

За словами Харциза, все до цього йшло. Росія і далі продовжує тероризувати нас чи проявляти агресію, а з них помалу починають знімати санкції.

"Їх допускають до змагань — а ми знову це терпимо. Важко щось коментувати. Мені би хотілося поїхати туди і показати, що ми кращі, але дуже спірно виходити з ними на один ринг і находитися з ними на одному змаганні, знаючи, що їхня країна вбиває наших людей, дітей, мирних мешканців. Не хотілося, щоб вони брали участь у змаганні. Терористи не мають брати участь у великому спорті", — впевнений Ярослав.

Додамо, що минулої суботи Ярослав Харциз одержав блискучу перемогу над Артемом Айвазіді в рамках великого вечора боксу від Top Boxing Generation.

Нагадаємо, український клуб запропонував солідну суму за Пихальонка.

Григорій Суркіс підтвердив , що "Динамо" отримає велику суму за трансфер Циганкова з "Жирони".

Найкращого футбольного арбітра України відсторонено від роботи за грубу помилку.

Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

"Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".