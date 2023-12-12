Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Боксер Харциз готовий бити росіян на Олімпіаді arrow

Боксер Харциз готовий бити росіян на Олімпіаді

12 грудня 2023 23:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Боксер Харциз готовий бити росіян на Олімпіаді
Ярослав Харциз перемагає Артема Айвазіді
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Рішення МОК допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади викликало обурення серед українських спортсменів. Але окрім думок про необхідність бойкоту, з’являються коментарі про необхідність перемогти окупантів навіть у ринзі.

Про це заявив учасник Олімпійських ігор-2022 Ярослав Харциз в інтерв’ю NV, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"По настрою — не хотілося би їхати, якщо взяти до увагу всю ситуацію військову. Але якщо взяти спортивний дух і коли ти весь час готуєшся до Олімпіади, не поїхати на таке змагання через людей, які творять горе, то це також неправильно. В такій ситуації просто треба їхати і бити їх. Якесь таке подвійне відчуття", — каже боксер.

Терористи не мають брати участь у великому спорті

За словами Харциза, все до цього йшло. Росія і далі продовжує тероризувати нас чи проявляти агресію, а з них помалу починають знімати санкції. 

"Їх допускають до змагань — а ми знову це терпимо. Важко щось коментувати. Мені би хотілося поїхати туди і показати, що ми кращі, але дуже спірно виходити з ними на один ринг і находитися з ними на одному змаганні, знаючи, що їхня країна вбиває наших людей, дітей, мирних мешканців. Не хотілося, щоб вони брали участь у змаганні. Терористи не мають брати участь у великому спорті", — впевнений Ярослав.

Додамо, що минулої суботи Ярослав Харциз одержав блискучу перемогу над Артемом Айвазіді в рамках великого вечора боксу від Top Boxing Generation.

Нагадаємо, український клуб запропонував солідну суму за Пихальонка.

Григорій Суркіс підтвердив , що "Динамо" отримає велику суму за трансфер Циганкова з "Жирони".

Найкращого футбольного арбітра України відсторонено від роботи за грубу помилку.

Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

"Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі