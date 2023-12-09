Беленюк виступив проти можливого бойкоту Україною Олімпіади-2024 у Парижі

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі в нейтральному статусі. Деякі персоналії в Україні радять бойкотувати турнір.

Проти бойкоту виступив нардеп та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк у Facebook.

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За словами Беленюка, який сам поїде на ОІ-2024, спортсмени обовʼязково повинні виступити у Парижі, щоб розповісти світу про війну.

Беленюк зазначив, що на Олімпіаді можна протестувати, не потиснувши росіянам та білорусам руки. Є багато можливостей використати такий комунікаційний майданчик на користь Україні.

Також Беленюк додав, що потрібно продовжувати тиск на МОК, але не бойкотом, спроби спекуляції на якому раніше принесли лише негативні результати.

"Ми вже мали досвід бойкотування змагань, де представлені типу "нейтральні" росіяни, в період одразу ж після проголошення нових рекомендацій МОКом і до 26 липня поточного року, коли міністерство дозволило виступати. Досвід того бойкоту, на мою думку, показав нам його неефективність. Спортсмени втратили можливість здобувати перемоги для нашої країни і, що ще важливіше, можливість використовувати міжнародні майданчики для того, щоб доносити інформацію по всьому світу про війну на Батьківщині, надаючи таку можливість росіянам у той же момент", — написав Беленюк.

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