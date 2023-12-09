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Беленюк выступил против возможного бойкота Украиной Олимпиады-2024 в Париже

9 декабря 2023 22:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Беленюк выступил против возможного бойкота Украиной Олимпиады-2024 в Париже
Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. Некоторые персоналии в Украине советуют бойкотировать турнир.

Против бойкота выступил нардеп и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Facebook.

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Спортсмены должны показать свой протест уже на Олимпиаде

По словам Беленюка, который сам поедет на ОИ-2024, спортсмены обязательно должны выступить в Париже, чтобы поведать миру о войне.

Беленюк отметил, что на Олимпиаде можно протестовать, не пожимая россиянам и белорусам руки. Есть много возможностей использовать такую коммуникационную площадку в пользу Украины.

Также Беленюк добавил, что нужно продолжать давление на МОК, но не бойкотом, попытки спекуляции на котором раньше принесли только отрицательные результаты.

"У нас уже был опыт бойкотирования соревнований, где представлены типа "нейтральные" россияне, в период сразу же после провозглашения новых рекомендаций МОКом и до 26 июля текущего года, когда министерство разрешило выступать. Опыт того бойкота, по моему мнению, показал нам его неэффективность". Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что еще более важно, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о войне на Родине, предоставляя такую возможность россиянам в тот же момент", — написал Беленюк.

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